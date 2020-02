King Krule partage une nouvelle chanson «Cellular»: écouter

King Krule est de retour avec une autre chanson de son nouvel album Man Alive !. Le morceau d’ouverture “Cellular” est maintenant disponible, avec un clip d’animation de Jamie Wolfe (qui a travaillé sur Rick & Morty). Regardez-le ci-dessous.

Man Alive – la suite de The OOZ 2017 – sort ce vendredi 21 février. Il comprend des chansons qui ont fait leurs débuts dans Krule’s Hey World! court métrage et les singles précédemment partagés “(Don’t Let the Dragon) Draag On” et “Alone, Omen 3.”

Lisez le reportage de 2017 «King Krule: The Wizard of Ooz».

