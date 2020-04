Kings Of Leon est de retour avec la ballade émotionnelle “Going Nowhere”

En ce moment, le monde de la musique fait sa propre chose face à la situation complexe que nous vivons à la suite de la pandémie de coronavirus, créant des chansons et organisant des concerts afin qu’ils et nous puissions nous distraire pendant un certain temps de toutes les informations que nous voyons sur Nouvelles. Cependant, au milieu de tout le chaos, de bonnes choses se produisent car certains sont encouragés à sortir de nouveaux morceaux, comme le cas des Kings of Leon.

Près de quatre ans après la sortie de son dernier album studio, Walls, les frères et compagnie Followill sont de retour et sortent avec une chanson intitulée “Going Nowhere”, une chanson qui reste comme une bague au doigt pour ces jours où la grande majorité fait du home office ou de la quarantaine pure et simple à la maison, Eh bien, les membres du groupe font exactement la même chose.

Contrairement aux chansons rock que les Kings of Leon nous ont habituées, cette fois ils ont décidé de sauvegarder le riff déformé pour une autre occasion, parce que dans “Going Nowhere” ils nous apportent une ballade acoustique où nous n’avons que Caleb Followill jouant de sa guitare tout en chantant des paroles très mélancoliques avec des phrases comme «je ne vais nulle part, si vous avez le temps. Je ne vais nulle part, avec toi en tête … “ou” Je ne vais nulle part, si tu as le temps. Je ne vais nulle part, avec vous en tête », ce qui donne l’impression de parler de tous ceux qui ont dû s’éloigner des personnes qu’ils aiment le plus en ce moment.

Pour accompagner la chanson, Ils ont également sorti une petite vidéo en noir et blanc réalisée par Casey McGrath., un grand ami de Kings Of Leon et qui a été derrière des clips comme “Pyro”, “Walls”, “Temple” ou “Beautiful War” ainsi que le documentaire du groupe. On y voit Caleb Followill chantant et jouant la chanson assis dans un fauteuil, au fur et à mesure de la prise de vue nous nous rapprochons du musicien, générant un sentiment d’intimité pour se terminer juste dans l’avion où tout a commencé. Comme s’ils faisaient référence à la distance nécessaire que nous devons prendre pour éviter la contagion.

Avec un court message dans la description de la vidéo, Ils ont souhaité que leurs fans soient en sécurité et bien car il sera temps de se revoir. Sans aucun doute le retour du groupe est émouvant et émouvant, autour de la crise des coronavirus, mais cela ne signifie pas que nous sommes ravis d’entendre quelque chose de nouveau de leur part.

Nous ferions mieux de ne pas vous en dire plus, laissez ce que vous faites et jouez à côté des nouveaux Kings of Leon: