Kings of Leon partage une vidéo pour la nouvelle chanson «Going Nowhere»: Regardez

Kings of Leon a partagé une nouvelle chanson intitulée «Going Nowhere». La piste arrive avec une vidéo en noir et blanc mettant en vedette Caleb Followill du groupe, réalisé Casey McGrath et filmé en direct à Nashville. «Restez en sécurité. Rester à la maison. Nous vous verrons dès que possible », explique la légende. Regardez le clip de mauvaise humeur ci-dessous.

En février, le groupe a commencé à publier des photos de studio sans légende sur sa page Instagram, préfigurant apparemment des nouvelles. Actuellement, ils devraient jouer plusieurs concerts et dates de festivals en Europe cet été. Le septième et dernier album de Kings of Leon était WALLS de 2016. Depuis, le groupe est resté silencieux.

