Kirk Hammett: Dave Mustaine a «trouvé une fermeture» en se produisant avec Metallica lors des concerts du 30e anniversaire

Kirk Hammett dit ça METALLICArelation de Dave Mustaine “totalement changé” après avoir joué ensemble à plusieurs reprises lors de spectacles “Big Four” et à METALLICAconcerts du 30e anniversaire de 2011.

Mustaine était membre de METALLICA depuis moins de deux ans, de 1981 à 1983, avant d’être licencié et remplacé par Hammett. Mustaine a continué à former MEGADETH et atteindre le succès mondial par lui-même.

Mustaine se sont disputés avec les membres de METALLICA pendant plus de deux décennies avant de finalement rafistoler les choses au cours des dernières années.

Hammett reflété sur les spectacles du 30e anniversaire lors d’une récente apparition sur Dean Delrayc’est “Laissez parler” Podcast. Il a dit (entendre l’audio ci-dessous): “C’était une chose très, très, très cool. C’est probablement l’une de nos meilleures expériences en ce qui concerne la célébration du temps qui s’est écoulé, c’est sûr.

“C’est bizarre. Quand nous avons apporté[original[originalMETALLICA bassiste] Ron McGovney et Dave Mustaine à jouer ces spectacles, quelque chose est arrivé et cela a vraiment amélioré notre relation avec ces gars énormément – en particulier avec Dave. Après ces spectacles, DaveToute l’attitude envers nous vient de se retourner. … Quelque chose s’est passé et notre relation avec lui a complètement changé et s’est beaucoup améliorée.

“Je pense que ce qui s’est passé, c’est qu’il a trouvé une fermeture en montant sur scène et en jouant avec nous”, Église a continué. “Et je me souviens, mon attitude était, ‘Dave, joue ce que tu veux, mec. Si vous voulez prendre tous ces putains de solos, je jouerai de la guitare rythmique. Ce n’est pas grave pour moi. Et je me souviens qu’il me regardait, allait… Il était juste comme, me regardant, disant: «D’accord». Mais je peux dire que ce n’était pas ce qu’il attendait de moi.

“Quand nous avons réellement joué, je me souviens d’être à côté de lui, de monter vers lui, il déchirait un solo pendant que je jouais, c’était un moment pour nous deux”, a-t-il ajouté. “Et tout d’un coup, toute cette merde, toutes ces putains de mauvaises vibrations, tout ce schisme, toute cette merde qui parlait n’avait même plus d’importance – ça n’avait plus d’importance. Et à la suite de cela, nous ‘ re tous les amis encore. A partir de ce moment, nous avons continué à faire le “Big Four”[spectaclesmettantenvedette[showsfeaturingMETALLICA, MEGADETH, SLAYER et ANTHRAX], et c’était une grande chose pour nous tous, juste une sorte de lien. Et ça a vraiment été établi et justifié pour nous tous en tant que personnes qui adorent cette putain de musique et qui avaient une passion pour la jouer et qui ont emporté cette passion partout où nous allions. “

En 2016, Hammett dit au “Word Of Wheeler” podcast qu’il a compris MustaineLe ressentiment persistant envers ses anciens camarades de bande au sujet de la façon dont il a été renvoyé du groupe. “J’ai toujours vu Dave comme quelqu’un qui était vraiment, vraiment triste, vraiment en colère, vraiment frustré par sa situation avec METALLICA, et il n’a jamais pu laisser aller ça “, a-t-il dit.” Et, vous savez, j’ai toujours montré beaucoup d’empathie pour lui, comprenant qu’il était juste énervé. C’est l’équivalent de la femme de votre vie qui vous quitte. Je veux dire vraiment. Quand votre groupe vous expulse… Je n’ai jamais été exclu, mais je peux imaginer que c’est une expérience horrible, surtout si c’est un groupe qui vous passionne vraiment. Je peux donc comprendre Davele sort de toutes ces années. Mais je dirai aussi que lorsque nous avons fait ces spectacles du 30e anniversaire au Fillmore [in San Francisco], et nous avons invité Dave jouer sur tous ceux ‘Tue les tous’ chansons, mec, c’était si bon de le voir jouer sur scène. Je me sentais parfaitement bien, tout en Dave jouait des solos de guitare, pour moi d’aller James [[Hetfield, METALLICA chanteur]et jouer les parties rythmiques avec Jameset ce n’était pas grave du tout. Et je pouvais voir du regard Davele visage et juste de toute son attitude que c’était super cathartique pour lui. Et je pouvais voir comment cela l’aidait. Et donc je viens de tout prendre dans la foulée. Et c’est intéressant, parce que depuis, je pense, DaveLa relation avec nous est un peu meilleure maintenant. J’aimerais penser que tout cela a en quelque sorte guéri des cicatrices qui devaient être guéries. “

Après HammettCommentaires de Mustaine ont été signalés par BLABBERMOUTH.NET et d’autres sites de musique, Dave a pris son Twitter répondre. Il a écrit: “J’ai un immense respect pour @KirkHammett et j’apprécie son point de vue à ce sujet. Il est presque à 100% précis … presque. Je lui souhaite le meilleur.”

Dans une interview de septembre 2011 avec Nouvelles artisanales, Mustaine semblait convenir que sa réunion sur scène avec METALLICA a beaucoup aidé à guérir les blessures depuis la fin de son mandat dans le groupe. Dave dit: “Quand nous[jouéunereprisede[playedacoverofTÊTE DE DIAMANT‘s] ‘Sans espoir’ [as part of a ‘Big Four’ jam] une nuit, je suis allé dire bonjour à Église sur la scène et il a dit: “Voulez-vous prendre le solo?” et j’ai dit: “Ouais.” [Laughs] Mais on a oublié de dire à personne sur scène ou [running] le son à l’avant que j’allais faire le solo de sorte que la chanson joue et Églisejoue le rythme à plein régime, et je suis assis là, tu n’entends pas ce que je fais. Au moins, nous savions ce qui s’était passé. C’était une sorte de passage symbolique du flambeau vers moi et c’était un beau geste. Je pense que cela a aidé Église et ma relation s’améliore un peu. “

Dans une interview de septembre 2004, Mustaine célèbre, “Je ne me soucie vraiment pas de Église – il a volé mon travail, mais au moins j’ai dû frapper sa petite amie avant qu’il ne prenne mon travail. Comment goûter, Église? “

Mustaine n’a joué sur aucun METALLICA albums et n’a pas assisté à leur introduction dans le Temple de la renommée du rock and roll en 2009.

Le batteur Lars Ulrich expliqué plus tard à The Plain Dealer cette Mustaine n’a pas été inclus car “vous devez en quelque sorte le plafonner. Dave Mustaine jamais joué sur aucun METALLICA enregistrements. Aucun manque de respect pour lui. Mais là [were] une demi-douzaine d’autres personnes qui étaient dans l’alignement au début. Nous pensions . . . la bonne chose à faire serait d’inclure toute personne qui a joué sur un METALLICA record. “Il a ajouté:”Dave Mustaine a été dans le groupe pendant 11 mois, principalement en 1982 … Je n’essaye pas de le minimiser. Depuis, je n’ai que du respect et de l’admiration pour ses réalisations. ”