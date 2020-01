Kirk Hammett de Metallica dans un nouveau projet avec la légende de la guitare Peter Green

Le guitariste de Metallica, Kirk Hammett, collabore avec le cofondateur légendaire et reclus de Fleetwood Mac et inspirateur de la guitare, Peter Green. Planet Rock rapports que Green travaille sur un projet de livre et de musique avec Rufus Publications, une société basée à Berkshire, en Angleterre, qui crée des livres de musique en édition limitée sur mesure.

Dans une déclaration publiée par Rufus à Planet Rock, l’éditeur indique que le livre devrait sortir plus tard en 2020. Hammett était aux studios Abbey Road à Londres la semaine dernière pour enregistrer un morceau de musique pour le projet. Il a également été photographié avec Green, qui dans une image pose avec une copie vinyle de l’album Master of Puppets de Metallica. Dans un autre, ils sont représentés avec la célèbre guitare Les Paul de Green de 1959, dont Hammett est maintenant propriétaire.

Le guitariste de Metallica est l’un des nombreux artistes invités qui figureront sur le projet. La déclaration de Rufus se lit comme suit: «Le guitariste de Fleetwood Mac, Peter Green, maintenant âgé de 73 ans, est une légende de la musique solitaire, vivant maintenant à la retraite dans le sud de l’Angleterre. Il passe la plupart de ses journées à jouer de la guitare ou à dessiner à la maison, créant un ensemble d’œuvres d’art au cours des dernières années.

«Récemment, il a travaillé avec Rufus Publications sur un projet spécial de livre et de musique, dont la sortie est prévue plus tard cette année. À la suite de ce projet, le guitariste de Metallica Kirk Hammett, propriétaire du classique Gibson Les Paul de Peter 1959, a contribué, d’abord en allant à Abbey Road et en enregistrant quelque chose de très spécial avec cette guitare – connue sous le nom de “ Greeny ” – puis en visitant Peter chez lui et le retrouvant avec la guitare pour la première fois depuis que Peter l’a vendue à Gary Moore, il y a 47 ans.

«Ce fut une rencontre étonnante de deux grands musiciens, mais très différents, qui ont passé une grande partie de l’après-midi à discuter de la guitare et de la musique qui les inspire. Kirk a joué Peter la piste de guitare enregistrée à Abbey Road et la journée s’est terminée avec Kirk disant à Peter qu’il allait lui envoyer un ensemble complet d’enregistrements Metallica à écouter.

“Le projet sur lequel Peter travaille avec Rufus Publications est en voie d’achèvement et sera publié plus tard cette année et comprendra plusieurs musiciens invités jouant sur des enregistrements uniques.”

Le 25 février, le co-fondateur de Green, Fleetwood Mac, Mick Fleetwood, accueillera un concert hommage à son ami au London Palladium. Les artistes participants incluent Billy Gibbons, David Gilmour, Jonny Lang, Andy Fairweather Low, John Mayall, Christine McVie, Zak Starkey, Steven Tyler et Bill Wyman.

