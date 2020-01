Kirk Hammett de Metallica en vedette dans un nouveau projet de la légende de la guitare Peter Green

METALLICA guitariste Kirk Hammett collabore avec FLEETWOOD MAC co-fondateur Peter Green sur un projet de livre et de musique pour Publications Rufus. Hammett était à Abbey Road Studios à Londres la semaine dernière pour enregistrer “quelque chose de très spécial” pour le projet, qui mettra en vedette des apparitions invitées par plusieurs autres artistes. En plus, Hammett a posté quelques photos avec vert, y compris une image où Peter peut être vu tenant une copie vinyle de METALLICA‘s “Marionnettiste” album et un autre où ils tiennent tous les deux vertlégendaire de 1959 Les Paul guitare, qui Hammett possède maintenant.

Le 11 janvier, Abbey Road a tweeté quelques photos de Hammett‘s session et a écrit: “Ce fut un plaisir d’avoir @KirkHammett de @Metallica dans notre studio Front Room cette semaine, enregistrant des guitares avec le producteur Rob Cass et Abbey Road ingénieur Chris Bolster. le METALLICA guitariste utilisait Peter Green‘légendaire’ Greeny ‘1959 Gibson Les Paul. “

Plus tôt dans la journée (mercredi 15 janvier), Église partagé Abbey Roadtweet et a ajouté: “Merci @AbbeyRoad !! C’était un privilège et une explosion!”

Rufus a publié une déclaration à Planet Rock dans laquelle l’éditeur dit que le livre devrait être publié plus tard en 2020.

La déclaration se lit comme suit: “FLEETWOOD MAC guitariste Peter Green, aujourd’hui âgée de 73 ans, est une légende de la musique solitaire, qui vit maintenant à la retraite dans le sud de l’Angleterre. Il passe la plupart de ses journées à jouer de la guitare ou à dessiner à la maison, créant un ensemble d’œuvres d’art au cours des dernières années.

“Récemment, il a travaillé avec Publications Rufus sur un projet de livre et de musique spécial, dont la sortie est prévue plus tard cette année. À la suite du projet, METALLICA guitariste Kirk Hammett, qui possède Peterclassique de 1959 Gibson Les Paul, a contribué, tout d’abord en Abbey Road et enregistrer quelque chose de très spécial avec ladite guitare – connue sous le nom de «Greeny» – puis en visitant Peter chez lui et le réunissant avec la guitare pour la première fois depuis Peter vendu à Gary Moore, Il y a 47 ans.

“Ce fut une rencontre étonnante de deux grands mais très différents musiciens qui ont passé une grande partie de l’après-midi à discuter de la guitare et de la musique qui les inspire. Église joué Peter la piste de guitare enregistrée à Abbey Road et la journée s’est terminée avec Église récit Peter il lui enverrait un ensemble complet de METALLICA enregistrements à écouter.

“Le projet Peter travaille avec Publications Rufus est en voie d’achèvement et sortira plus tard cette année et comprendra plusieurs musiciens invités jouant sur des enregistrements uniques. ”



Les Green Malishi's !!! #greeny #petergreen

Avec Peter Green à Londres … dans le sud glorieux! #petergreen #legend

