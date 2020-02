Kirk Hammett de Metallica est “ complètement époustouflé ” par l’occasion de se produire au concert hommage à Peter Green

Le 25 février, METALLICA guitariste Kirk Hammett se produira lors d’un concert hommage aux étoiles pour FLEETWOOD MAC co-fondateur Peter Green au London Palladium. L’événement, organisé par vert‘s camarade FLEETWOOD MAC co-fondateur Mick Fleetwood, comportera des apparitions supplémentaires par Billy Gibbons, David Gilmour, Jonny Lang, Andy Fairweather Low, John Mayall, Christine McVie, Zak Starkey, Steven Tyler et Bill Wyman.

Quelques photos des séances de répétition pour “Mick Fleetwood et ses amis célèbrent la musique de Peter Green et les premières années de Fleetwood Mac” ont été postés sur Églisec’est Instagram et peut être vu ci-dessous.

Le concert aura lieu quelques semaines seulement après l’annonce de la Hammett collabore avec vert sur un projet de livre et de musique pour Publications Rufus. Hammett était à Abbey Road Studios à Londres le mois dernier pour enregistrer “quelque chose de très spécial” pour le projet, qui mettra en vedette des apparitions invitées par plusieurs autres artistes. En plus, Hammett a publié quelques photos avec vert, y compris une image où Peter peut être vu tenant une copie vinyle de METALLICAc’est “Marionnettiste” album et un autre où ils tiennent tous les deux vertlégendaire guitare Les Paul 1959 – connue sous le nom de “Greeny” – qui Hammett possède maintenant.

Dans un article de blog sur son site Web FearFestevil.com, Hammett a déclaré à propos du prochain concert: “Je suis honoré de jouer un rôle dans le Peter Green Spectacle de célébration organisé par Mick Fleetwood au London Palladium. Entre Mick, Billy Gibbons et Dave Gilmour Je vais être en présence de légendes sévères, et en vérité, je suis complètement époustouflé par cela.

“Quand j’ai acquis Greenie, je l’ai achetée parce qu’elle sonnait très bien. C’est une guitare au son très unique. Je ne savais pas que cela conduirait à toutes ces différentes opportunités, toutes ces expériences différentes, et à rencontrer toutes ces personnes différentes. sur 50 ans depuis Peter Green la gauche FLEETWOOD MAC, cet hommage arrivait, mais personne ne m’a appelé avant Ross Halfin appelé Mick FleetwoodLe manager et lui a en quelque sorte informé de ma possession de la guitare et a suggéré que j’en fasse partie. Donc Mick Fleetwood m’a pris au début du «Câblé…» tournée et a demandé si j’étais intéressé à faire cet hommage à Peter Green. Au moment où je devais lui dire que je n’avais aucune idée de ce que serait mon emploi du temps avec METALLICA parce que nous étions littéralement à la veille de nos premiers spectacles pour «Câblé…» Mais ensuite trois ans se sont écoulés et le spectacle hommage a commencé à se développer davantage. Ross m’avait tenu au courant de la façon dont il prenait forme, alors j’ai contacté Mick Fleetwood, et il a eu la gentillesse de dire que je pouvais encore en faire partie. Voilà comment je vais jouer «Manalishi vert» au Peter Green hommage!

“C’est tout simplement incroyable de voir et d’entendre toutes les personnes engagées dans l’hommage. La majorité d’entre elles sont toutes des personnes que je connais bien depuis que je suis un jeune musicien, donc jouer avec certains maintenant, c’est un souffleur d’esprit… Un souffleur d’esprit !! “

Fleetwood a déclaré à propos du spectacle: “Le concert est une célébration de ces premiers jours de blues où nous avons tous commencé, et il est important de reconnaître l’impact profond Peter et le début FLEETWOOD MAC eu sur le monde de la musique. Peter était mon plus grand mentor et cela me fait tellement plaisir de rendre hommage à son incroyable talent. Je suis honoré de partager la scène avec certains des nombreux artistes Peter a inspiré au fil des ans et qui partage mon grand respect pour ce musicien remarquable. ‘Alors jouez’ … ”



Voir ce post sur Instagram

Répétitions pour le spectacle hommage à Peter Green, quelques jours de musique épique et Greenie travaillant dur! @iamstevent #greenie? par @rosshalfin

Un message partagé par Kirk Hammett (@kirkhammett) le 24 février 2020 à 10h42 PST

Voir ce post sur Instagram

Un de plus de @rosshalfin – avec @billyfgibbons !! #petergreentribute ⚡️? ⚡️ et découvrez aussi le talent percussif !!

Un message partagé par Kirk Hammett (@kirkhammett) le 24 février 2020 à 16h45 PST

