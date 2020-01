Kirk Hammett de Metallica parle de Motörhead et du Rock & Roll Hall of Fame

Il y a une semaine, les prochains artistes et groupes qui figureront au Rock & Roll Hall of Fame ont été annoncés. Des noms sont apparus qu’il était urgent de voir dans le musée comme Nine Inch Nails et Depeche Mode, cependant, comme une coutume a été faite que personne ne comprend, Motörhead a été laissé de côté. L’une des personnes qui ne peuvent pas le comprendre n’est ni plus ni moins que Kirk Hammett, guitariste de Metallica, qui en a parlé dans une nouvelle interview.

Motörhead est éligible pour faire partie du Hall of Fame depuis 2002, mais pour l’un ou l’autre, ils tombent simplement à l’extérieur. Quelque chose que Kirk Hammett pense est dû à un écart de génération. Dans une interview pour le podcast Let There Be Talk, Hammett a déclaré ce qui suit: «Je crois vraiment que lorsque des choses comme ça se produisent, cela pourrait être quelque chose de générationnel où peut-être que certaines des personnes âgées ne le comprennent tout simplement pas, elles ne le comprennent tout simplement pas. »

Kirk a poursuivi: «Ils ne voient pas l’étendue de l’influence et l’impact et l’inspiration de certains groupes. Ils ne l’écoutent pas, parce qu’ils font peut-être partie d’une génération différente et ils pensent que les voix chantées comme ça (comme l’a fait Lemmy Kilmister) sont mauvaises. Mais ce n’est pas le cas, c’est juste un autre type de voyelles … certains de ces enregistrements Motörhead sont tellement beaux. » Ici, vous pouvez écouter l’intégralité de l’audio de Hammett en parler:

«Pour ce genre de personnes, Motörhead est un peu amer. Et votre compréhension est comme … elle pourrait être un peu mieux comprise. Et je pense que c’est le problème, c’est simplement un problème de génération. »dit Kirk. «Autant je n’aime pas dire ça, parce que je pense que c’est de la bonne musique, ça va transcender les générations. Mais alors, à certains moments, les gens sont tout simplement fermés depuis le début, pour une raison quelconque. Ce n’est qu’une de ces choses qui se produisent », a déclaré Hammett pour terminer fort et se rendre à la jugulaire des responsables du comité de vote du Hall of Fame.

Des millions de personnes pensent la même chose que Kirk Hammett. Et oui, Faire partie de ce musée ne définit pas du tout qui vous étiez en tant qu’artiste ou groupe, cela perd beaucoup de crédibilité quand ils ne prennent pas en compte des groupes aussi influents que Motörhead depuis si longtemps. Ici, nous avons rassemblé une note sur les 16 groupes qui devraient être dans le Rock & Roll Hall of Fame mais qui, pour une raison ou une autre, ne veulent pas les inclure.