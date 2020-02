Kirk Hammett de Metallica pour combattre Mme Smith dans la guitare live ‘Cry Baby Battle Royale’ Wah Off

Kirk Hammettprofesse depuis longtemps son amour de la pédale wah-wah sera contesté par Madame Smith, l’alter-ego virtuose de la guitare de l’acteur-musicien David Hanbury, au “Cry Baby Battle Royale” le 8 mars au Sénat de Columbia, en Caroline du Sud. L’événement comprendra également une performance de la METALLICA guitariste LE GROUPE DE MARIAGE couvre projet, mettant également en vedette son METALLICA camarade de groupe Robert Trujillo et UGLY KID JOE chanteur Grue Whitfield, entre autres.

C’est en janvier 2019 que Madame Smith d’abord jeté un gant avant Hammett, disant dans une interview avec “Le spectacle Mark Agnesi”: “Je suis le plus grand abuseur de wah-wah. J’abuse la wah plus que Kirk Hammett et je l’ai défié plusieurs fois à un wah-off. Pourquoi te caches-tu derrière ta pédale wah-wah, Kirk Hammett? “

“Contesté reçu et accepté,” Hammett a répondu rapidement Instagram, en ajoutant le hashtag “#wahoff”.

Guitariste légendaire Joe Satriani, qui a donné des cours de guitare à Hammett dans les années 80, a exprimé son soutien à Madame Smith, en disant à Rolling Stone: “C’est le nœud de ce qui fait Madame Smith si drôle: il y a cette femme qui n’a pas l’air bien, qui fait ce genre de choses au mauvais endroit, dans un cabaret ou au coin d’une rue et qui déchire encore la personne qui se consacre entièrement au déchiquetage, qui a le pantalon et les cheveux et l’ampli droit et la guitare pointue. “

Dans une interview de 2018 avec Marteau en métal, Hammett a dit que son inspiration pour utiliser la wah-wah venait de MINCE LIZZY.

“Pour moi, la wah-wah ressemble beaucoup à la voix humaine”, a-t-il déclaré. “Il ne s’agit pas tant du son ‘wah-wah’, il est capable de manipuler le son comme je le sens à ce moment-là. Cela crée en fait une meilleure connexion avec la partie la plus profonde de moi. Et[[Jimi] Hendrix n’était pas vraiment la première personne que j’entendais utiliser une pédale wah-wah – c’était Brian Robertson de MINCE LIZZY. “Rappelant ce moment qui a changé sa vie, il a poursuivi:” La première fois que j’ai pris conscience de ça, c’était la chanson «Guerriers» sur «Jailbreak». Il arrive avec ces deux ou trois notes totalement wah-ed, et j’ai dit à mon ami: «Qu’est-ce que c’est?! Il a dit: “C’est une pédale wah-wah.” ‘Wow fantastique!’ J’en ai pris note mentalement… ”



Voir ce post sur Instagram

KIRK HAMMETT VS. MADAME. SMITH CRY BABY BATTLE ROYALE 8 mars au Sénat de Columbia, SC Qui oserait contester le statut de @KirkHammett en tant que King of the Cry Baby Wah Pedal? Son règne est depuis longtemps incontesté et reconnu par des millions de fans à travers le monde, sans parler des fabricants de Wah, @jimdunlopusa, qui disposent d’un modèle Kirk Hammett Signature. L’année dernière, le gant a été renversé par un challenger très improbable … Mme Smith! Philanthrope basée à New York, déesse émergente de la guitare et amoureuse de tous les chats (ainsi que de certaines personnes), @smithcatmrs a osé proclamer qu’elle est, en fait, la première utilisatrice de la Wah. Kirk a accepté son défi, et maintenant ces deux-là iront enfin tête à tête (pied à pied?) Dans une Cry Baby Battle Royale pour les âges le 8 mars au Sénat de Columbia, SC! Achetez des billets pour cette confrontation unique dans une vie maintenant! LIEN DANS LE BIO DE KIRK #CryBabyBattleRoyale #WAHOFF #kirkhammett #smithcatmrs

Un message partagé par Metallica (@metallica) le 17 février 2020 à 11:56 PST

Voir ce post sur Instagram

Ce soir!!!!! Le retour triomphal de #TheMarkAgnesiShow avec mon invité l’incroyable @smithcatmrs. Cliquez sur le lien dans ma biographie pour vous abonner maintenant !!!! La balle est dans votre camp @kirkhammett

Un post partagé par Mark Agnesi (@markagnesi) le 19 janvier 2019 à 9h03 PST

