Kirk Hammett de Metallica se produira au concert hommage à Peter Green

Le guitariste de Metallica, Kirk Hammett, se produira lors d’un concert hommage aux stars du cofondateur de Fleetwood Mac, Peter Green, au London Palladium ce soir, le 25 février. L’événement, qui est organisée par le co-fondateur de Green Fleetwood Mac, Mick Fleetwood, mettra en vedette des apparitions supplémentaires de Billy Gibbons, David Gilmour, Jonny Lang, Andy Fairweather Low, John Mayall, Christine McVie, Zak Starkey, Steven Tyler et Bill Wyman.

Quelques photos des séances de répétition de ‘Mick Fleetwood & Friends Celebrate The Music Of Peter Green And The Early Years Of Fleetwood Mac’ ont été publiées sur Hammett’s Page Instagram.

Le concert aura lieu quelques semaines seulement après l’annonce de la collaboration de Hammett avec Green sur un projet de livre et de musique pour Rufus Publications. Hammett était aux studios Abbey Road à Londres le mois dernier pour enregistrer «quelque chose de très spécial» pour le projet, qui mettra en vedette des apparitions de plusieurs autres artistes.

De plus, Hammett a posté quelques photos avec Green, dont une image où Peter peut être vu tenant une copie vinyle de Metallica’s Marionnettiste album et un autre où ils détiennent tous deux la légendaire guitare Les Paul de Green de 1959 – connue sous le nom de «Greeny» – dont Hammett est maintenant propriétaire.

Dans un communiqué, Hammett a déclaré à propos du prochain concert: «Je suis honoré de jouer un rôle dans le Peter Green Celebration Show organisé par Mick Fleetwood au London Palladium. Entre Mick, Billy Gibbons et Dave Gilmour, je vais être en présence de légendes sévères, et en vérité, je suis complètement époustouflé par ça.

«Quand j’ai acquis Greenie, je l’ai achetée parce qu’elle avait l’air géniale. C’est une guitare au son unique. Je ne savais pas que cela conduirait à toutes ces différentes opportunités, toutes ces expériences différentes et à rencontrer toutes ces personnes différentes. Cela faisait 50 ans que Peter Green avait quitté Fleetwood Mac, cet hommage se produisait, mais personne ne m’a appelé jusqu’à ce que Ross Halfin appelle le manager de Mick Fleetwood et l’informe du fait que je possède la guitare et suggère que je devrais en faire partie.

“Donc, Mick Fleetwood m’a contacté au début de la tournée” Hardwired… “et m’a demandé si j’étais intéressé à rendre cet hommage à Peter Green. À l’époque, je devais lui dire que je n’avais aucune idée de ce que serait mon emploi du temps avec Metallica parce que nous étions littéralement à la veille de nos premiers spectacles pour ‘Hardwired …’ Mais ensuite trois ans se sont écoulés et le spectacle hommage a commencé à se développer davantage . Ross m’avait tenu au courant de la façon dont cela prenait forme, alors j’ai contacté Mick Fleetwood, et il a eu la gentillesse de dire que je pouvais encore en faire partie. C’est comme ça que je vais jouer “Green Manalishi” lors de l’hommage à Peter Green! “

