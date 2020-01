Kirk Hammett de Metallica se prononce sur l’exclusion de Motörhead et Thin Lizzy du Rock and Roll Hall of Fame

METALLICA guitariste Kirk Hammett a exprimé sa déception face au fait que MOTÖRHEAD n’a pas encore été intronisé dans le Temple de la renommée du rock and roll.

Eligible depuis 2002, le Lemmy-une tenue devant était sur le bulletin de vote pour la classe de 2020 mais n’a pas reçu suffisamment de votes.

Au cours d’une entrevue de carrière couvrant Dean Delrayc’est “Laissez parler” Podcast, Hammett a déclaré MOTÖRHEAD‘exclusion du Rock Hall (entendre l’audio ci-dessous): “Je pense vraiment que lorsque des choses comme ça se produisent, cela peut être une chose générationnelle où peut-être certaines personnes âgées ne comprennent tout simplement pas – elles ne le comprennent tout simplement pas. voir la gamme d’influence et l’impact et l’inspiration que certains groupes ont. Ils ne l’entendent pas, parce qu’ils font peut-être partie d’une génération différente et qu’on leur a dit que les voix chantées comme ça étaient mauvaises. Mais ils ne sont pas – ils baisent juste un autre type de voix. Et [those people believe that] des enregistrements comme celui-ci n’ont aucun mérite. [I’ve] dois admettre, certains de ceux MOTÖRHEAD les enregistrements sont si joliment crus. “

Église “Pour ce genre de personnes, MOTÖRHEAD est un peu une pilule amère. Et la compréhension est en quelque sorte – elle pourrait être un peu mieux comprise. Et je pense que c’est le problème – c’est simplement une chose générationnelle. Autant je n’aime pas dire ça, parce que je pense que si c’est de la bonne musique, ça va transcender les générations. Mais alors, à certains moments, les gens en sont simplement coupés dès le départ, pour une raison quelconque. C’est juste une de ces choses qui se produit. “

Quand Delray était d’avis que CLOUS DE NEUF POUCES ne doit pas être intronisé dans le Rock Hall avant agit comme KRAFTWERK, Gary Numan et DEVO, qui ont tous eu une influence sur Trent Reznor, Hammett dit: “S’il n’y avait pas ces groupes, où serait CLOUS DE NEUF POUCES être? C’est comme ça avec tant d’autres groupes aussi. Je veux dire, MINCE LIZZY – putain d’enfer. Je veux dire, Jésus-Christ, ils ont eu une énorme influence sur moi et tous mes amis et tous les groupes qui montaient en même temps que nous, et ils ne sont toujours pas dans la putain Temple de la renommée du rock and roll. Encore une fois, c’est peut-être générationnel. Je ne sais pas. Peut-être qu’ils n’ont tout simplement pas vendu assez de putains d’albums. Parfois, on a l’impression que vous devez vendre une certaine quantité d’albums avant qu’ils ne vous considèrent même, ce qui est, je pense, une grosse merde aussi. “

Même si les artistes sont éligibles au Temple de la renommée du rock and roll 25 ans après la sortie de leur premier album ou single, des groupes emblématiques de hard rock et de métal comme JUDAS PRIEST, IRON MAIDEN et SCORPIONS doivent encore être reconnus par l’institution, qui a METALLICA et GUNS N ‘ROSES dans la première année d’admissibilité de ces groupes.

Rock Hall règles stipulent que les artistes deviennent éligibles un quart de siècle après la sortie de leurs premiers disques, mais salle affirme également que d’autres “critères incluent l’influence et l’importance de la contribution des artistes au développement et à la perpétuation du rock ‘n’ roll”, qui est, bien entendu, susceptible d’interprétation.

Admissible à l’induction depuis 1999, BAISER n’a obtenu sa première nomination qu’en 2009 et a finalement été intronisé en 2014.

VIOLET FONCÉ était éligible au Rock Hall depuis 1993 mais n’a été intronisé qu’en 2016.



