Kirk Hammett de Metallica signera une tasse en édition limitée à Burbank, Californie’s Dark Delicacies

METALLICA guitariste Kirk Hammett signera la tasse en édition limitée Hammett & Hyde de La collection Kirk Hammett le dimanche 22 mars à Dark Delicacies à Burbank, en Californie, entre 16 h 00. et 19 h 00

Ce sera un événement numéroté. Lorsque vous achetez la tasse (45 $), vous obtiendrez un numéro pour votre place en ligne.

Hammett ne signera pas METALLICA marchandise.

Plus tôt cette semaine, METALLICA annulé ses performances en tête d’affiche au Temple Sonique festival à Columbus, Ohio les 15 et 17 mai et le Plus fort que la vie événement à Louisville, Kentucky le 18 septembre et le 20 septembre, de sorte que le leader James Hetfield peut continuer son rétablissement après être rentré en réadaptation l’automne dernier.

Hetfield a publié une lettre ouverte sur le site officiel METALLICA site Web dans lequel il a dit à propos des dates annulées: “Dans le cadre de mes efforts continus pour me rétablir et rester en bonne santé, j’ai des événements de récupération critiques les week-ends qui ne peuvent pas être déplacés. Je m’excuse auprès de tous nos fans qui ont acheté des billets pour ces festivals. Nous travaillons avec les promoteurs du festival pour assurer des remboursements ou des échanges. “

Le musicien a souligné que METALLICA jouera tous les autres spectacles 2020 annoncés, y compris une course en avril en Amérique du Sud, le Épicentre festival à Charlotte les 1er et 3 mai, Bienvenue à Rockville à Daytona les 8 et 10 mai et Réplique à Sacramento les 9 et 11 octobre. Le groupe jouera deux sets uniques dans chacun de ces trois festivals, comme promis précédemment.



