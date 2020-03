Kirk Hammett de Metallica utilise le temps d’arrêt du coronavirus pour travailler sur les riffs

METALLICA guitariste Kirk Hammett dit qu’il utilise le temps d’arrêt du coronavirus pour travailler sur de nouveaux riffs.

Un certain nombre d’artistes ont vu leurs dates de concerts baisser car ils sont soit annulés soit reportés à la suite de la propagation mondiale de COVID-19, la maladie causée par le nouveau coronavirus.

Vendredi (20 mars), Hammett a pris son Instagram d’écrire: “Les choses ne sont certainement pas des affaires comme d’habitude, mais je vais bien, je reste en sécurité, je travaille sur les riffs … j’espère que vous allez bien aussi”

L’été dernier, Hammett a dit qu’il avait déjà accumulé “beaucoup” d’idées “géniales” pour METALLICAest le prochain album.

le METALLICA axeman a perdu son iPhone contenant des centaines de riffs en 2014. Environ six mois plus tard, a-t-il déclaré “The Jasta Show” podcast qu’il “a été écrasé” quand c’est arrivé, mais a quand même exprimé l’espoir que cela “pourrait arriver”.

Dans une entrevue avec le grand magasin d’instruments de musique de Toronto Musique Cosmo, Hammett dit qu’il pense déjà à l’avenir METALLICAsuivi de 2016 “Câblé… pour s’autodétruire” LP.

“J’ai beaucoup de choses écrites que j’ai mises de côté pour le groupe – beaucoup de choses”, a-t-il dit. “Parce que le dernier album, je n’avais rien, parce que j’ai perdu la plupart de mes idées quand j’ai perdu mon téléphone – plus de 500 idées musicales … Il m’a fallu beaucoup de temps pour m’en remettre. Et je l’ai eu dans ma tête. J’ai dû produire deux fois plus – en gros, j’ai surcompensé. Donc, en l’état, au moment où nous parlons, j’ai beaucoup de matériel – vraiment excitant, du bon matériel – que j’ai hâte de montrer aux autres gars et transformer en musique, enregistrer, sortir l’album et avoir plus de kick-ass metal. “

Hammett n’est crédité sur aucune des chansons “Câblé… pour s’autodétruire”.

METALLICA chanteur James Hetfield Raconté Metal XS en 2016 que “Égliseles riffs n’étaient pas là “quand il était temps d’écrire la musique pour la suite de 2008 “Death Magnetic” record. Il a semblé plus tard rejeter Égliseexcuse manquante de l’iPhone, disant au WRIF radio: “C’est ce qu’il prétend. Je suis sûr qu’il l’a fait [lose the phone], mais cela n’a pas de sens qu’il n’aurait pas [the music] sur son ordinateur non plus. Mais peu importe… Ouais, Église avait quelques riffs qu’il … je suppose soumis – [‘submit’ is] pas un très bon mot à utiliser si vous êtes dans un groupe. Mais vous savez, nous soumettons tous nos cassettes, nous nous asseyons là et nous les écoutons et nous sélectionnons les meilleures choses. Il n’y avait pas grand chose de Église. Que son téléphone soit perdu, ou quoi que ce soit… “

Hetfield a déclaré à une station de radio du Royaume-Uni Planet Rock cette Église “n’était pas présent dans le studio” alors que METALLICA travaillait sur “Câblé… pour s’autodétruire”. “Il s’occupait de la vie,” James m’a dit. “Il avait beaucoup de choses dans la vie pour lui, dont il choisira de parler s’il le veut. Mais, vous savez, [it was] Lars [[Ulrich, METALLICA le batteur]et je dirige le navire comme d’habitude, en passant par les riffs, en créant les chansons. Et je dois faire beaucoup de trucs de guitare qui me manquaient ‘Death Magnetic’ et «St. Colère’ – quelques trucs de guitare d’harmonie, de voix d’harmonie… Vous savez, un peu plus de superposition, comme l’album ‘Black’. “

Hammett avait précédemment déclaré que la perte de son téléphone était une expérience “dévastatrice”. En septembre 2016, le guitariste a parlé à Seattle KISW 99.9 une station de radio sur la façon dont l’incident a affecté la création du dernier record. Il a dit: “Disons simplement que je devais recommencer à zéro pendant que tout le monde [in the band] avait du matériel pour les chansons. Au moment où j’ai eu quelques idées qui coulaient et qui se formaient, la plupart des chansons étaient déjà écrites. Je devais me dire: “D’accord, j’ai des trucs, mais on dirait que ça va probablement passer au prochain album.” “

Malgré le revers, Hammett a dit qu’il était satisfait de la façon dont “Câblé … pour s’autodétruire” s’est avéré.

“Câblé… pour s’autodétruire” a fait ses débuts au n ° 1 du palmarès des albums The Billboard 200, se vendant à 291 000 exemplaires au cours de sa première semaine de sortie.



