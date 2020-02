Kirk Hammett et Robert Trujillo de Metallica se produiront avec une alliance à Columbia, en Caroline du Sud

LE GROUPE DE MARIAGE, le projet parallèle de METALLICA guitariste Kirk Hammett et bassiste Robert Trujillo, de même que UGLY KID JOE chanteur Grue Whitfield et MAUVAIS LOUPS guitariste Doc Coyle, se produira le dimanche 8 mars au Sénat de Columbia, en Caroline du Sud. Ils seront rejoints au spectacle par le batteur Jon Theodore (LES MARS VOLTA, REINES DE L’ÂGE DE PIERRE) et chanteur invité Bobby Patterson.

Quand LE GROUPE DE MARIAGE joué pour la dernière fois en juillet 2019 au supermarché d’instruments de musique et de fournitures Cosmo Music à Richmond Hill, en Ontario – une banlieue de Toronto – l’ensemble d’une heure du groupe comprenait des versions de reprise de classiques tels que AC DCc’est “Autoroute pour l’enfer” et “Live Wire”, Billy Idolc’est “Mariage blanc”, SABBAT NOIRc’est “Cochons de guerre” et RAMONES” “Blitzkrieg Bop”.

Grue a parlé à la foule de l’Ontario LE GROUPE DE MARIAGE: “Ce groupe – c’est un groupe bizarre. Nous avons joué un mariage à Hawaï il y a moins d’un an, puis nous avons joué un autre spectacle lors d’un Pipeline Masters [a surfing competition, also in Hawaii]. Alors maintenant, en quelque sorte, nous sommes devenus un groupe, qui est vraiment très amusant. Le plaisir, c’est bien. Nous adorons ça. Mais c’est un groupe éclectique de chansons avec un groupe éclectique d’hommes, jouant un tas de notes musicales éclectiques. “

Dans une interview avec Musique Cosmo, Église a dit que c’était “vraiment très amusant de brouiller” avec ses camarades de LE GROUPE DE MARIAGE. “C’est quelque chose de différent”, a-t-il expliqué. “Pour Rob et moi, c’est cool, parce que nous pouvons nous livrer à notre amour du funk et du punk … J’écoutais toutes sortes de musiques folles dans les années 70 – beaucoup de funk, de R&B – donc j’ai toujours eu une vraie appréciation de la musique de cette époque. Quand j’ai découvert que Rob fait, nous avons commencé à jouer nos chansons préférées. Le funk des années 70 est tellement unique, et c’est presque un art perdu parce que personne n’écrit plus de chansons comme ça … Nous nous sommes réunis et avons commencé à jouer des morceaux, et ça sonnait incroyablement bien, puis nous avons commencé à improviser, et ça sonnait incroyablement bon … C’est avant tout un moyen pour Rob et je viens de brouiller. Nous aimons faire de la confiture; nous aimons jouer avec les gens; nous aimons jouer du funk. C’est devenu un peu un débouché pour nous, mais ce n’est rien de vraiment sérieux ou quelque chose comme ça. Nous sommes vraiment ouverts à tous ceux qui viennent jouer avec nous. J’ai même demandé aux autres gars[[METALLICA]s’ils veulent venir et se coincer. [We’re] toujours ouvert – ce n’est pas une situation de bande fermée. N’importe qui peut entrer et jouer tant qu’il est bon… “

Il a poursuivi: “C’est tellement récréatif, mais les musiciens ont aussi besoin de musique récréative. Ils ont besoin de jouer des trucs qu’ils n’ont pas vraiment à se soucier de trop, et que nous n’avons pas trop de responsabilité. C’est juste une lumière , chose cool et amusante pour nous, et Rob et j’en ai besoin, car souvent, nous investissons beaucoup dans notre performance. Il y a tellement d’intensité, tellement de choses à faire pour exécuter cette chanson et en jouer la merde. Vous devez juste mettre beaucoup d’amour et de soin dans la musique de notre groupe, et c’est très bien, et j’adore ça – je suis super passionné par ça – mais c’est aussi amusant d’y aller Disneyland pendant un certain temps et jouer des morceaux qui sont juste amusants pour vous de jouer, vous ont inspiré, vous ont fait sourire, vous ont fait transpirer et vous ont fait partir, ‘Mec, j’avais besoin de ça.’ Je pense que tout le monde a besoin de quelque chose comme ça … C’est tellement amusant. Nous sommes quelque chose qui ne doit pas être pris trop au sérieux, car aucun de nous ne veut le prendre au sérieux. “

Comme indiqué précédemment, Hammettc’est “It’s Alive! Horreur classique et art de science-fiction de la collection Kirk Hammett” sera exposée au Columbia Museum of Art de Columbia du 15 février au 17 mai.

Hammett est un collectionneur passionné d’affiches de films d’horreur et de science-fiction classiques. Cette exposition présente 90 œuvres qui donnent un aperçu de l’évolution des films d’horreur et de science-fiction et comment ils ont joué sur les peurs de la société contemporaine. Hammett reconnaît sa collection d’affiches comme une source d’inspiration pour sa propre créativité musicale. L’exposition présente des affiches de films ainsi que des guitares électriques à collectionner, des masques de monstres et des sculptures.

Hammett a publié un livre de table basse en 2012 appelé “Trop d’horreur” qui présentait des photos de sa vaste collection de souvenirs de monstres et d’horreur.

Il a exposé une partie de sa collection dans le “Kirk’s Crypt” exposition durant les 2012 et 2013 Orion Music et plus festivals.

Pour commenter un

BLABBERMOUTH.NET

histoire ou critique, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de

BLABBERMOUTH.NET

et

BLABBERMOUTH.NET

n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui peut enfreindre les lois applicables, utilisez les liens “Signaler à Facebook” et “Marquer comme spam” qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox (@) gmail.com avec les détails pertinents.

BLABBERMOUTH.NET

se réserve le droit de “masquer” les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de “bannir” les utilisateurs qui enfreignent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires masqués apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur “interdit” ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur “interdit” ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).