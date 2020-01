Kirk Hammett revient sur la bataille de Metallica avec Napster: «Nous n’avons pas fait de différence»

Kirk Hammett dit ça METALLICA “n’a pas fait de différence” en lançant une action en justice contre Napster en 2000. Bien que l’affaire ait été réglée à l’amiable, plus de 300 000 utilisateurs ont été bannis du service pionnier de partage de fichiers musicaux et METALLICASon image a pris un énorme coup aux yeux des fans de musique.

Au cours d’une entrevue de carrière couvrant Dean Delrayc’est “Laissez parler” Podcast, Hammett a été invité à réfléchir sur METALLICAlitige juridique avec le site de partage de fichiers.

“La chose étonnante est maintenant à l’époque, les gens disaient:” Dans 20 ans, nous allons regarder en arrière et dire: “Bon sang! Nous avons fait la bonne chose”, “le METALLICA dit le guitariste. “Mais quand les gens disaient à l’époque, nous allions vraiment faire une différence? Nous n’avons pas fait de différence – nous n’avons pas fait de différence. C’est arrivé. Et nous n’avons pas pu l’arrêter, car il était juste plus grand que n’importe lequel des nous – cette tendance qui s’est produite qui a coulé cette putain d’industrie de la musique. Il n’y avait aucun moyen que nous puissions l’arrêter. C’était une chose parfaitement humaine qui venait de se produire. Et ce qui s’était passé était tout d’un coup, c’était juste acheter de la musique et c’était moins pratique de payer. Et voilà.

“Pour moi, c’était une sorte de facteur de nivellement”, a-t-il poursuivi. “Tout d’un coup, nous avons tous été ramenés à l’âge des ménestrels où la seule source de revenus des musiciens est en fait de jouer. Et c’est comme ça de nos jours – sauf que beaucoup de ces groupes [chuckles] ne jouent pas vraiment; ils pressent «jouer» ou quelque chose. Mais il y a beaucoup de groupes qui jouent de leurs putains d’instruments et doivent jouer pour rester un groupe et survivre. Et c’est cool, car cela sépare vraiment qui veut faire ça et qui est juste là pour la putain de pose. … Vous verrez qui est passionné par ce sujet et qui s’y passionne vraiment pour l’art, et ensuite vous verrez qui ne le passionne pas autant et dans le commerce de celui-ci.

“Peut-être que les choses pourraient changer,” Hammett philosophé. “Peut-être que tout d’un coup les gens vont commencer à préférer les CD ou n’importe quel format quant à ce qui est disponible maintenant. Qui dire? Je veux dire, tout a changé si rapidement à l’époque; ça pourrait putainement changer aussi rapidement maintenant.”

METALLICA poursuivi Napster après que le groupe ait découvert qu’une version de démonstration de sa chanson avait fuité “Je disparais” circulait sur le service pionnier de partage de fichiers musicaux avant sa sortie.

En mai 2000, METALLICA le batteur Lars Ulrich célèbre livré un camion de papier littéral à Napster Inc., répertoriant des centaines de milliers de personnes qui auraient utilisé le logiciel de la société pour partager des MP3 non autorisés de METALLICAles chansons de.

METALLICA les représentants ont compilé la liste de plus de 60 000 pages de 335 435 Napster ID utilisateur sur un week-end en réponse à Napsters’engage à clôturer les comptes des utilisateurs qui échangent du matériel sans autorisation. Les vrais noms n’étaient pas inclus dans la liste.

Plus tard, METALLICA embrassé la musique numérique: en décembre 2012, le groupe a réalisé tous ses albums studio, ainsi que divers matériaux live, singles, remixes et collaborations, disponibles sur Spotify.



