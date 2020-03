Kirk Windstein de Crowbar sur son premier album solo: “ Cela s’est vraiment avéré encore mieux que je ne l’aurais jamais cru ”

Andrew McKaysmith du “Cicatrices et guitares” podcast a récemment mené une interview avec le chanteur Kirk Windstein des vétérans de la boue à la Nouvelle-Orléans CROWBAR. Vous pouvez écouter l’intégralité du chat ci-dessous. Quelques extraits suivent (transcrits par BLABBERMOUTH.NET).

Sur son premier album solo, “Dream In Motion”:

Église: “Je dirais que ça s’est avéré différent, mais en fait mieux que ce que je pensais à partir de la chose initiale. Je pensais, ‘Ce sera cool …’ mais j’étais un peu inquiet de ce que le CROWBAR et VERS LE BAS les fans pourraient y penser. Le produit final, quand je l’ai écouté, je me disais «Whoa! C’est vraiment fort. Je creuse vraiment ça. C’était une vraie bénédiction et cela s’est avéré encore mieux que je ne l’aurais jamais cru. C’était quelque chose à faire pour moi. Il a fallu deux ans pour le terminer, puis comme la voix a commencé à venir, [producer] Duane [[Simoneaux]J’ai commencé à le mélanger et j’ai commencé à l’entendre, j’ai dit: ‘Ça va être un putain de tueur.’ Pour être honnête, en parlant du travail de la basse, j’adore jouer de la basse. Je joue totalement à l’oreille. J’ai tendance à aller pour les choses. Duane est toujours, comme: “Vous trouvez les putains de notes les plus étranges, mais elles fonctionnent.” Mais j’aime aussi faire de la basse. L’ensemble du projet était très amusant. C’était vraiment le cas. “

S’il avait des chansons de reprise en tête autres que JETHRO TULL’s “Scaphandre autonome”:

Église: “Pas vraiment. ‘Scaphandre autonome’ est une chanson que je voulais faire depuis très longtemps. Honnêtement, j’ai dit Duane, J’ai dit: «Très bien. Prenons cette chose une putain d’étape à la fois. Un riff à la fois. Vraiment, quand vous le décomposez et le retirez, les guitares de notes de fond, puis les harmonies et la basse font beaucoup de notes étranges, puis les harmonies avec les pistes de guitare, puis vous avez la section centrale que j’ai ajoutée certains des miens CROWBAR-type de merde, cette section du milieu. Ensuite, le solo de guitare est juste un solo de guitare rock and roll emblématique, c’est un très long solo, mais vraiment vraiment mémorable pour moi en tant qu’enfant, même aujourd’hui. J’ai juste pris ce riff à la fois: «Très bien, allons-y. Cool.’ Riff suivant, boum, boum. Je dis Duane«Je dois me rapprocher. Il a dit: “Vous n’êtes même pas à mi-chemin.” J’étais comme, ‘Jésus-Christ, ça fait deux heures!’ [Laughs] J’ai essayé de l’obtenir note par note comme je le pouvais, mais j’ai mis un peu de ma touche dedans, mais j’étais vraiment content du jeu et ensuite le son du solo est vraiment fantastique. “

Sur sa relation avec LA HAINE RACE chanteur et ROYAUME DE SORROW collaborateur Jamey Jasta:

Église: “Honnêtement, quand je l’ai rencontré, il était enfant. Je pense que j’ai 13 ans de plus que lui, je crois. Je pourrais probablement, par nature, être assez vieux pour être son père. Mais, c’est un peu l’autre Il co-gère CROWBAR avec son manager qui fait LA HAINE RACE et tout Jameyles affaires de. Il a commencé comme un grand fan. Nous nous sommes rencontrés, puis nous sommes partis en tournée ensemble. LA HAINE RACE a pris CROWBAR comme acte de soutien au Royaume-Uni et en Irlande. Nous avons vraiment réussi. C’était en 2005 lorsque nous avons parlé de faire un projet ensemble. Habituellement, quand vous êtes avec vos amis à parler de ces trucs, des gars d’autres groupes, rien ne se passe jamais. Un mois plus tard, il m’a appelé. Je peignais une pièce dans la maison de ma mère, j’écoutais de la musique sur un lecteur de CD ou quelque chose comme ça et nous avons bavardé un peu, et il est du genre «Êtes-vous toujours prêt à faire ce projet? Je suis comme ‘Putain ouais!’ Il dit: “Quand pouvez-vous monter?” J’ai dit “à chaque fois”. Il a fini là où nous venons de le faire en tant qu’amis. Le reste appartient à l’histoire. Nous avons été vraiment très serrés. Il a tant fait pour le groupe. J’apprécie vraiment tout cela. “

“Dream In Motion” a été libéré le 24 janvier via Entertainment One (eOne).

Windstein a récemment annoncé qu’il participerait à VERS LE BASprochains spectacles de 2020 pour célébrer le 25e anniversaire de leurs débuts, “Nola”.

CROWBAR est actuellement en train de travailler sur leur prochain album studio qui devrait sortir cette année via eOne.

Crédit photo: Jimmy Hubbard



