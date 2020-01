Kirk Windstein ferait plutôt un nouvel album complet avec Down Than pour sortir un autre EP

Dans une toute nouvelle interview avec “The MetalSucks Podcast”, Kirk Windstein a été interrogé sur la possibilité de nouvelles musiques VERS LE BAS, le groupe qu’il a récemment rejoint à temps pour les concerts à venir célébrant le 25e anniversaire de son “NOLA” album. On lui a demandé s’il aimerait faire un nouvel album avec VERS LE BAS ou continuer à publier des PE pour suivre les deux efforts déployés en 2012 et 2014, Windstein a déclaré: “Si jamais nous faisions quelque chose en ce qui concerne l’écriture et l’enregistrement d’un disque, je préfèrerais simplement faire un disque complet.

“Quand je pense à un groupe comme BAISER, bien sûr, Gène [[Simmons]et Paul [[Stanley]sont les principaux auteurs-compositeurs, mais sur certains de ces premiers albums, vous pourriez avoir neuf chansons “, at-il poursuivi.”Ace [[Frehley]en jetterait un, ou de temps en temps Peter [[Criss]. Et il est facile d’écrire un disque quand vous avez presque beaucoup d’auteurs-compositeurs capables d’écrire des chansons complètes.

“Ce qui s’est passé avec le truc EP, c’est qu’il a fallu si longtemps pour le faire [2007’s] ‘Over The Under’ [album] qui étaient en quelque sorte, comme, ‘Man …’ Comme je l’ai dit, il a fallu cinq ou six mois de va-et-vient de Los Angeles à la Nouvelle-Orléans. Et je suis totalement satisfait de la façon dont il est sorti, mais je pense que c’était tout notre état d’esprit: «Vous savez quoi? Pourquoi ne faisons-nous pas seulement six chansons? Tout le monde a des riffs principaux sur quelques-unes de ces chansons. Nous avons travaillé ensemble, nous les avons tous mis ensemble, et boum, c’est parti. Je pense donc que c’était tout cet état d’esprit. “

Un membre fondateur de VERS LE BAS, Windstein a quitté le groupe en 2013 afin de se concentrer sur CROWBAR et sa vie de famille. Il a été remplacé par Bobby Landgraf, VERS LE BASancien guitariste de guitare qui était auparavant GAHDZILLA MOTOR COMPANY, une tenue des années 90 Jason McMaster (JOUETS DANGEREUX, TOUR DE GUET), et HONKY.

Le mois dernier, Windstein a confirmé qu’il rejoindra son VERS LE BAS coéquipiers pour célébrer “NOLA”jalon du quart de siècle.

“Je suis à 100%” Windstein dit Revolver. “La citation de Poivre [Keenan, guitar] était: “Si vous ne le faites pas, je ne le fais pas.” Phil, Poivre et Jimmy [[Tonnelle, VERS LE BAS batteur et EYEHATEGOD guitariste]sont mes trois de mes amis les plus anciens et les plus proches, donc c’est une évidence pour moi. “

Lorsqu’on lui a demandé si cela signifie qu’il est de retour VERS LE BAS pour de bon, Windstein répondit: “Pour autant que je sache, je suis de retour dans le groupe. Bobby Landgraf a fait un travail fantastique, et c’est un très bon ami à moi. Mais encore une fois, VERS LE BAS est de retour à ce qu’il était au départ, qui est un projet parallèle complet à 100%. Les autres groupes de tout le monde sont la priorité et c’est tout. Mais ça fait six ans et demi depuis que j’ai brouillé avec ces gars, donc je suis excité. Ça va être drôle.”

VERS LE BAS a plusieurs spectacles prévus en 2020 à ce jour, y compris des apparitions à la Graspop Metal Meeting festival à Dessel, en Belgique, et au Copenhell festival à Copenhague, Danemark.

VERS LE BAS a été contraint d’annuler un certain nombre de spectacles en 2016 après Anselmo a été filmé en train de donner un salut nazi et de crier “le pouvoir blanc” lors d’un concert en Californie.

Keenan a ensuite offert son point de vue sur ce qui s’est passé, Metal Wani cette VERS LE BAS était “loin d’être terminée” après l’incident controversé. “Tu sais, VERS LE BAS n’a rien fait de mal “, at-il dit.” Je veux dire, nous étions juste coupables par association sur celui-là. C’était Philc’est une erreur. J’ai parlé à Phil et lui a dit de rassembler sa merde, et il est. Il sait qu’il a fait une erreur et qu’il était stupide. “

Il a poursuivi: “Je connais le gars [most of my life]. Il n’est pas du tout ce que tout cela le formulait. Mais oui, il y a définitivement un avenir pour VERS LE BAS. Je ne jetterais pas tout ce que nous avons fait, de la belle musique que nous avons faite à un moment stupide qui a été filmé, et il s’est excusé. [So we are] loin d’être fait. “

VERS LE BASLa dernière apparition en direct a eu lieu en août 2016 au Psycho Las Vegas festival à Las Vegas, Nevada.