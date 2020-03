Kiss annonce une nouvelle date de la tournée sud-américaine «End Of The Road»

BAISER a annoncé les dates reportées de sa tournée sud-américaine.

La randonnée, qui devait initialement avoir lieu en avril et en mai, a été reportée en raison de préoccupations entourant la propagation du coronavirus (COVID-19).

le BAISER Cette série de spectacles en Amérique du Sud débutera le 10 novembre à Brasilia, au Brésil, et se terminera le 8 décembre à San Salvador, au Salvador.

Des dates de tournée:

10 novembre – Nilson Nelson – Brasilia, Brésil



12 novembre – Estadio Parque Do Sabia – Uberlandia, Brésil



14 novembre – Allianz Parque – Sao Paulo, Brésil



15 novembre – Arena Eurobike – Ribeirao Preto, Brésil



17 novembre – Pedreira Paulo Leminsky – Curitiba, Brésil



19 novembre – [to be announced] – Porto Alegre, Brésil



21 novembre – Campo Argentino De Polo – Buenos Aires, Argentine



24 novembre – Movistar Arena – Santiago, Chili



28 novembre – Arena Costa Verde – Lima, Pérou



01 décembre – Movistar Arena – Bogota, Colombie



04 décembre – Estadio Nacional – San Jose, Costa Rica



08 décembre – Estadio Magico Gonzalez – San Salvador, El Salvador

En janvier 2019, BAISER a lancé son “Fin de la route” tournée d’adieu, qui doit se terminer le 17 juillet 2021 à New York.

BAISERLa gamme actuelle de se compose de membres originaux Paul Stanley (guitare, chant) et Gene Simmons (basse, chant), aux côtés des ajouts ultérieurs du groupe, guitariste Tommy Thayer (depuis 2002) et batteur Eric Singer (allumé et éteint depuis 1991).

Formé en 1973 par Stanley, Simmons, Peter Criss (batterie) et Ace Frehley (guitare), BAISER a organisé sa première tournée “adieu” en 2000, la dernière à présenter la programmation originale du groupe.

Dans une interview de 2018 avec Panneau d’affichage, Stanley a suggéré qu’il serait peu probable BAISER pour jouer des chansons obscures pendant leur tournée d’adieu.

“Pour tout le public qui dit:” Quand allez-vous enregistrer un nouvel album ou allez-vous jouer une coupe profonde? ” Pourquoi? Nous avons ‘Detroit Rock City’, ‘Pistolet de l’amour’, ‘Rock and roll toute la nuit’, ‘Crier à haute voix’, «Firehouse», ‘Plus chaud que l’enfer’ Et la liste continue encore et encore…. Il n’y a pas de place pour une chanson obscure. Les chansons obscures sont obscures pour une raison. “

Il a ajouté: “Et si nous voulons plaire à une poignée de purs et durs, les vrais purs et durs, et que 20 000 autres personnes disent” Qu’est-ce que c’est? ” ou “Sortons chercher un Coca-Cola”, alors nous échouons aux masses. Nous ne ferions pas ça. “

En 46 ans de carrière, BAISER a accumulé 23 albums d’or et de platine – plus que tout autre groupe américain.



VIENT D’ÊTRE ANNONCÉ! Dates latino-américaines reportées. Tous les détails sur https://t.co/VIzZXxrZjE pic.twitter.com/CnogL0rWpx

– KISS (@kiss) 30 mars 2020



