Kiss annule sa rencontre et accueille les fans à propos des problèmes de coronavirus

BAISER a mis au rebut ses événements de rencontre précédemment annoncés sur le “Fin de la route” tournée en raison de la crise du coronavirus (COVID-19).

BAISER directeur Doc McGhee a publié une déclaration annonçant l’annulation, expliquant que les membres du groupe “ont été invités à” temporairement “annuler ces événements alors que les autorités s’efforcent de garder les gens à l’écart des endroits surpeuplés alors que le virus continue de se propager.

“Nos Meet and Greets nous ont toujours offert, à vous et à nos fans, une occasion unique de littéralement se tenir côte à côte,” McGhee dit dans la déclaration. “Après de nombreuses discussions avec des experts dans le domaine, il nous a été conseillé d’annuler temporairement ces événements étant donné que nous le faisons tous les soirs pour une centaine de fans ou plus. Les spectacles continueront comme prévu et nous avons hâte de reprendre notre temps avec vous dans les coulisses. . “

Environ 100 000 personnes dans le monde ont contracté le coronavirus et plus de 3 000 personnes sont mortes – la majorité en Chine.

Selon le Centres de contrôle et de protection des maladies (CDC), le coronavirus se propagerait principalement de personne à personne – entre des personnes qui sont en contact étroit les unes avec les autres (à environ six pieds), et par des gouttelettes respiratoires produites lorsqu’une personne infectée tousse ou éternue. Ces gouttelettes peuvent atterrir dans la bouche ou le nez des personnes à proximité ou éventuellement être inhalées dans les poumons.

L’agence recommande aux gens d’éviter les «contacts étroits» avec quiconque présente des symptômes pseudo-grippaux.

Alors que la maladie officiellement appelée COVID-19 continue de se propager, les organisateurs de concerts ont annulé ou reporté des événements à travers le monde.

Les estimations préliminaires suggèrent que le taux de mortalité associé au COVID-19 se situe entre un et deux pour cent, ce qui est supérieur au taux de mortalité moyen associé aux souches de grippe saisonnière, à environ 0,1 pour cent.

BAISER est au milieu de la “Fin de la route” tournée d’adieu, qui doit se terminer le 17 juillet 2021 à New York.

“Fin de la route” a débuté en janvier 2019 à Vancouver et a repris le 1er février 2020 à Manchester, New Hampshire.

