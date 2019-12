Kiss et Yoshiki collaborent pour une représentation télévisuelle unique du Nouvel An

Rock star japonaise Yoshiki s'associera aux légendes du rock américain BAISER pour une performance télévisuelle unique sur le Japon NHK réseau. Les artistes apparaîtront ensemble comme "Yoshiki feat. KISS" ("YOSHIKISS") pendant le réveillon du Nouvel An "Bataille de musique rouge et blanc" ("Kouhaku Uta Gassen"), l'émission de télévision la plus regardée au Japon, qui est également diffusée dans le monde entier.

Yoshikiperformances télévisées avec BAISER suit ses apparitions surprise sur scène avec le groupe à Tokyo Dome et Kyocera Dome Osaka lors de leur "Fin de la route" tournée mondiale, électrisant le public avec une performance de piano sur "Beth" et jouer de la batterie "Rock and roll toute la nuit".

Yoshiki travaillé auparavant avec BAISER pour créer une reprise d'orchestre de 72 pièces "Diamant noir" pour l'album hommage de 1994 "Kiss My Ass: Classic Kiss Regrooved". En 2016, Gene Simmons rejoint Yoshiki sur scène pour jouer "Rock and roll toute la nuit" au Sommet Visual Japan à Tokyo.

La prochaine représentation marquera la première fois Yoshiki et BAISER sont apparus à la télévision ensemble.

"Je veux que nous créons une performance qui aura un grand impact", Yoshiki m'a dit. "Je pense que nous allons vraiment choquer les gens."

"C'est un honneur de jouer sur NHK dans mon pays préféré au monde ", explique Gene Simmons de BAISER. "Yoshiki est une légende japonaise, mais il n'oublie jamais d'avoir un cœur humble. J'ai été influencé par son humble approche de son travail. "

Paul Stanley de BAISER également loué Yoshiki, ajoutant: "Non seulement Yoshiki un merveilleux pianiste et batteur, mais il continue d'exprimer l'importance de vivre et a eu un grand impact sur nous. "

Pour Yoshiki, BAISER a été une force vitale dans son enfance alors qu'il faisait face au désespoir causé par la mort soudaine de son père.

"BAISER m'a sauvé la vie ", a expliqué Yoshiki, qui a étudié le piano classique tout au long de sa jeunesse et a commencé à jouer du tambour comme un moyen de soulager sa douleur émotionnelle.

"Au lieu de frapper des choses, j'ai commencé à frapper des tambours," Yoshiki dit dans le X JAPON film documentaire "Nous sommes X". Gene Simmons apparaît dans le film pour louer le groupe qui a en fait été inspiré par BAISER. "Si ces gars-là sont nés en Amérique," Simmons a déclaré: "Ils pourraient être le plus grand groupe du monde."

Yoshiki's "Kohaku Uta Gassen" apparition marquera sa cinquième performance consécutive depuis 2015 en tant qu'artiste solo et en tant que leader du groupe de rock X JAPON. Il a vaincu Godzilla en 2016, a joué de la batterie pour la première fois après sa chirurgie des vertèbres cervicales en 2017, et est entré dans l'histoire en 2018 en tant que premier artiste à jouer au programme pour les équipes rouge et blanche, apparaissant comme "Yoshiki feat. Hyde" pour le "L'attaque des Titans" thème "Cygne rouge" et jouer du piano avec Sarah Brightman au chant pour le single du crossover "Miracle".



