Kiss is Selling T-shirt spécial «Stay At Home» à l’appui des membres d’équipage de concert sans travail

BAISER vend un t-shirt spécial “Stay At Home” pour soutenir Live Nationc’est Nation d’équipage fonds de secours.

100% du bénéfice net généré par l’achat de la chemise ira directement aux responsables de tournée, aux directeurs de production, aux monteurs, aux ingénieurs du son, aux techniciens de backline, aux directeurs et concepteurs d’éclairage, aux équipes d’effets spéciaux, aux charpentiers et plus encore afin qu’ils puissent surmonter ces difficultés économiques. fois.

“Live Nation a immédiatement vu la nécessité de soutenir les équipes de route “, a déclaré Barry Gabel, Live Nation vice-président directeur du marketing et du parrainage. “Ces professionnels des coulisses sont l’épine dorsale de notre industrie. Jackson Browne a applaudi les équipes de route et le personnel du lieu local dans la chanson «The Load Out»: «Ils sont les premiers à venir et les derniers à partir …»

“Je suis fière Live Nation, nos employés et les artistes en tournée eux-mêmes se sont mobilisés pour apporter un soulagement financier pendant que l’industrie des concerts est en pause “, a-t-il déclaré.

Le nouveau fonds est rendu possible par un organisme de bienfaisance 501 (c) (3) Fondation Music Forward, qui administrera le soutien aux candidats éligibles. La fondation sélectionnera les bénéficiaires de fonds sur la base d’une “détermination objective des besoins” et Live Nation les employés ne seront pas admissibles au financement.

Live Nation a publié une déclaration sur le nouveau fonds, déclarant: “La musique live inspire des millions de personnes dans le monde, mais les concerts que nous apprécions tous ne seraient pas possibles sans les innombrables membres de l’équipe travaillant dans les coulisses. Comme COVID-19 met les concerts en pause, nous veulent tendre la main aux équipes de tournées et de salles qui dépendent des spectacles pour gagner leur vie. “

Live Nation a déjà donné 5 millions de dollars au fonds. La société égalera les 5 millions de dollars amassés par les artistes et leurs fans pour un engagement total de 10 millions de dollars.

Pour faire un don ou acheter des marchandises soutenant la cause, rendez-vous sur livenation.com/crewnation.

