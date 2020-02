Kiss joue sur America’s Got Talent: la finale de la saison 2 des Champions

BAISER se produira sur la finale de la saison deux de “America’s Got Talent: The Champions” le lundi 17 février NBC. Le spectacle commence à 20 h. EST.

le “America’s Got Talent: The Champions” Les finalistes de la saison 2 sont Alexa Lauenburger, Angelina Jordan, Boogie Storm, Duo Transcend, Hans, Marcelito Pomoy, Sandou Trio Russian Bar, Les Silhouetttes, Tyler Butler-Figueroa, et V. imbattable.

BAISER va prendre une pause de son “Fin de la route” tournée d’adieu à paraître au programme.

Le groupe devrait jouer à Fort Wayne, Indiana le 16 février et à Springfield, Missouri, le 18 février.

Ce n’est pas la première fois BAISER est apparu sur “L’Amérique a du talent”. Le groupe a déjà effectué “Detroit Rock City” sur la finale du spectacle en septembre 2018, après quoi il a annoncé qu’il lancerait le “Fin de la route” tour.

“Fin de la route” a débuté en janvier 2019 à Vancouver et a repris le 1er février à Manchester, New Hampshire. Le dernier concert du trek aura lieu le 17 juillet 2021 à New York.

BAISERLa gamme actuelle de se compose de membres originaux Paul Stanley (guitare, chant) et Gene Simmons (basse, chant), aux côtés des ajouts ultérieurs du groupe, guitariste Tommy Thayer (depuis 2002) et batteur Eric Singer (allumé et éteint depuis 1991).

Formé en 1973 par Stanley, Simmons, le batteur Peter Criss et guitariste principal Ace Frehley, BAISER a organisé sa première tournée “adieu” en 2000, la dernière à présenter la programmation originale du groupe.

En 46 ans de carrière, BAISER a accumulé 23 albums d’or et de platine – plus que tout autre groupe américain.



JUSTE ANNONCÉ: KISS sera l’interprète invité sur @AGT le 17 février!

Branchez-vous sur l’épisode + la performance diffusée le lundi 17 février de 20h à 22h HE / PT ?? pic.twitter.com/RPRjXMyy6z

– KISS (@kiss) 12 février 2020

