Kiss Kicks Off Winter 2020, étape nord-américaine de la tournée “ Fin du monde ” à Manchester: vidéo, setlist

BAISER a lancé la partie nord-américaine de l’hiver 2020 de son “Fin de la route” Samedi soir (1er février) à la SNHU Arena de Manchester, New Hampshire. La setlist du groupe comprenait l’ajout de deux chansons, “Les larmes tombent” (de BAISERalbum de 1986 “Asile”) et “Parasite” (de BAISERalbum de 1974 “Plus chaud que l’enfer”) et la suppression “Cachez votre coeur” et “Laisse-moi partir, Rock ‘N’ Roll”.

Séquences vidéo filmées par des fans de BAISER l’exécution des deux chansons nouvellement ajoutées peut être vue ci-dessous.

La setlist du concert était la suivante:

01. Detroit Rock City



02. Crie le fort



03. Diable



04. Dis ouai



05. Je l’aime fort



06. Heaven’s On Fire



07. Les larmes tombent



08. Machine de guerre



09. Lick It Up



dix. Appeler le Dr Love



11. 100 000 ans (avec solo de batterie prolongé)



12. Gin froid (avec solo de guitare prolongé)



13. Dieu du tonnerre



14. Psycho Circus



15. Parasite



16. Pistolet de l’amour



17. J’étais fait pour t’aimer



18. Diamant noir

Encore:

19. Beth



20. Crazy Crazy Nights



21. Rock and roll toute la nuit

Dans une récente interview avec BackstageAxxess, BAISER guitariste Tommy Thayer a parlé de la jambe nord-américaine actuelle de “Fin de la route”. Les caractéristiques du trek VAN HALEN chanteur David Lee Roth dans la fente de support.

“Tout d’abord, c’est un spectacle à voir absolument”, Tommy m’a dit. “Si vous n’avez jamais vu BAISER, c’est définitivement votre dernière occasion de venir voir le spectacle. C’est quelque chose que vous ne voudrez jamais manquer. Au moins une fois dans votre vie, vous devez voir le spectacle. Ce spectacle est construit, comme vous l’avez vu, c’est le plus grand que nous ayons jamais fait et je ne le fais pas seulement. C’est vraiment incroyable. Nous avons consacré beaucoup de temps et d’efforts à nous préparer en premier lieu. C’est vraiment payant. Les critiques, la réponse des fans, tout le monde à travers le conseil d’administration a été phénoménale. Les spectacles ont été vendus ou presque épuisés. Je pense que nous avons joué pour près de deux millions de personnes dans 110 spectacles en 2019. La tournée se poursuivra jusqu’en 2020 et jusqu’en ’21. Notre dernier spectacle aura lieu à New York le 21 juillet 2021, mais nous n’annonçons pas encore le lieu. Nous avons maintenant une date de fin à laquelle nous allons travailler, ce qui donne un peu plus de perspective sur la fin de la route et tout le monde peut voir que le calendrier va de l’avant. Il est maintenant temps de venir voir le spectacle. Même si vous l’avez vu l’année dernière, nous allons sortir de nouvelles chansons dans le set à partir du 1er février sur cette étape, et la réorganiser et la rafraîchir pour 2020. “

Dans une interview de 2018 avec Panneau d’affichage, chanteur Paul Stanley a suggéré qu’il serait peu probable BAISER pour jouer des chansons obscures pendant leur tournée d’adieu.

“Pour tout le public qui dit:” Quand allez-vous enregistrer un nouvel album ou allez-vous jouer une coupe profonde? ” Pourquoi? Nous avons ‘Detroit Rock City’, ‘Pistolet de l’amour’, ‘Rock and roll toute la nuit’, ‘Crie le fort’, «Firehouse», ‘Plus chaud que l’enfer’ Et la liste continue encore et encore…. Il n’y a pas de place pour une chanson obscure. Les chansons obscures sont obscures pour une raison. “

Il a ajouté: “Et si nous voulons plaire à une poignée de purs et durs, les vrais purs et durs, et que 20 000 autres personnes disent” Qu’est-ce que c’est? ” ou “Sortons chercher un Coca-Cola”, alors nous échouons aux masses. Nous ne ferions pas ça. “

BAISERLa gamme actuelle de se compose de membres originaux Stanley et Gene Simmons, ainsi que des ajouts ultérieurs de groupes, Thayer (depuis 2002) et batteur Eric Singer (allumé et éteint depuis 1991).

Formé en 1973 par Stanley, Simmons, le batteur Peter Criss et guitariste principal Ace Frehley, BAISER a organisé sa première tournée “adieu” en 2000, la dernière à présenter la programmation originale du groupe.

En 46 ans de carrière, BAISER a accumulé 23 albums d’or et de platine – plus que tout autre groupe américain.



Pour commenter un

BLABBERMOUTH.NET

histoire ou critique, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de

BLABBERMOUTH.NET

et

BLABBERMOUTH.NET

n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui peut enfreindre les lois applicables, utilisez les liens “Signaler à Facebook” et “Marquer comme spam” qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox (@) gmail.com avec les détails pertinents.

BLABBERMOUTH.NET

se réserve le droit de “masquer” les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de “bannir” les utilisateurs qui enfreignent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires masqués apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur “interdit” ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur “interdit” ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).