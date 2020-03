Kiss reporte les trois derniers spectacles de la tournée “ End of the Road ” du printemps 2020 aux États-Unis sur les problèmes de coronavirus

Les trois derniers spectacles de la jambe de printemps de BAISERc’est “Fin de la route” la tournée est reprogrammée par trop de prudence à la suite de la pandémie de coronavirus (COVID-19). Le concert de Tulsa, Oklahoma (initialement prévu pour le 12 mars) aura désormais lieu le dimanche 4 octobre au BOK Center; Biloxi, Mississippi (initialement prévu pour le 15 mars) sera désormais le mardi 6 octobre au Mississippi Coast Coliseum; et Lafayette, en Louisiane (initialement prévu pour le 14 mars) sera désormais le mercredi 7 octobre à Cajundome. Les billets seront honorés aux nouvelles dates. La jambe d’automne de BAISERLa tournée reste inchangée.

“Le groupe a hâte de voir les fans très bientôt”, a déclaré un communiqué de BAISER.

À la fin de la semaine dernière, BAISER abandonné ses événements de rencontre annoncés précédemment sur le “Fin de la route” tournée en raison de la crise du coronavirus qui se déroule.

BAISER directeur Doc McGhee a publié une déclaration annonçant l’annulation, expliquant que les membres du groupe “ont été avisés” d’annuler temporairement ces événements alors que les autorités s’efforcent de garder les gens à l’écart des endroits surpeuplés alors que le virus continue de se propager.

“Nos Meet and Greets nous ont toujours offert, à vous et à nos fans, une occasion unique de littéralement se tenir côte à côte,” McGhee dit dans la déclaration. “Après de nombreuses discussions avec des experts dans le domaine, il nous a été conseillé d’annuler temporairement ces événements étant donné que nous le faisons tous les soirs pour une centaine de fans ou plus. Les spectacles continueront comme prévu et nous sommes impatients de reprendre notre temps avec vous dans les coulisses. . “

Selon le Centres de contrôle et de protection des maladies (CDC), le coronavirus se propagerait principalement de personne à personne – entre des personnes qui sont en contact étroit les unes avec les autres (à environ six pieds) et à travers des gouttelettes respiratoires produites lorsqu’une personne infectée tousse ou éternue. Ces gouttelettes peuvent atterrir dans la bouche ou le nez des personnes à proximité ou éventuellement être inhalées dans les poumons.

L’agence recommande aux gens d’éviter les «contacts étroits» avec quiconque présente des symptômes pseudo-grippaux.

le Organisation mondiale de la santé (QUI) a officiellement déclaré la propagation du nouveau coronavirus, qui a débuté en Chine fin décembre, une pandémie mercredi 11 mars. Plus de 115 000 cas ont été signalés dans le monde, dont plus de 1 000 aux États-Unis.

Un certain nombre d’actes ont annulé ou reporté des tournées dans le monde en raison de l’épidémie en cours, notamment CONFITURE DE PERLES, JOUR VERT, NŒUD COULANT, TRIVIUM et d’autres, alors que des festivals comme Sud par sud-ouest et Coachella ont été rappelés ou transférés plus tard dans l’année.

le “Fin de la route” La tournée d’adieu devrait se terminer le 17 juillet 2021 à New York.



Les trois derniers spectacles de l’étape de printemps du #KISS #EndOfTheRoad Tour sont reprogrammés par prudence. pic.twitter.com/NPLgQ3kcmB

– KISS (@kiss) 12 mars 2020



