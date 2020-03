KISS s’associe à Comic Giants Marvel pour une nouvelle gamme de marchandises

Les rockers légendaires KISS et les géants de la bande dessinée Marvel ont uni leurs forces pour une nouvelle gamme de produits co-marqués.

Le partenariat entre les géants du rock et l’éditeur de bandes dessinées verra une variété de produits lancés, y compris des t-shirts, des affiches, des verres et des articles pour la maison – avec le groupe dévoilant quatre modèles de t-shirts sur leur canaux de médias sociaux.

Kiss Stanley Paul Stanley et Gene Simmons ont déclaré dans un communiqué (via License Global): «C’est un privilège et un honneur de poursuivre notre première relation Marvel en 1978, Kiss Comics, où nous avons rencontré Spider-Man, le Dr Doom et les Fantastic Four avec ce nouveau partenariat. C’est aussi cool que ça. »

La collaboration entre KISS et Marvel est née dans les années 1970 après que le groupe de rock a joué dans des bandes dessinées comme Howard the Duck # 12 et la série Marvel Comics Super Special.

Paul Gitter, vice-président senior de Marvel Licensing, ajoute: «La force et la puissance de l’univers Marvel ont inspiré des musiciens, des artistes et des talents créatifs depuis plus de 80 ans.

«Notre collaboration avec Kiss x Marvel continue l’héritage de travailler avec ce hall de célébrités rock’n’roll incroyable, et nous sommes ravis d’offrir aux fans une collection de produits bruyants et fiers qui crie le style Marvel, avec une attitude rock ‘n’ roll. “

«Nous sommes ravis de réunir ces deux marques légendaires avec une histoire si riche pour cette collaboration unique en son genre et nous sommes confiantes que cela générera un fort succès de vente au détail», a déclaré Lisa Streff, vice-présidente externe, licences mondiales, Epic. Droits. “La co-marque KISS x Marvel est sûre d’avoir quelque chose pour les fans de tous âges qui aiment ces géants à feuilles persistantes.”

Les T-shirts seront les premiers à arriver, avec des verres et des accessoires de Bioworld, des articles pour la maison de Jay Franco et des affiches de Trends International qui seront dévoilées dans un avenir proche.

La semaine dernière, Kiss a rapporté que «par prudence» leur Spectacles de fin de route avec David Lee Roth à Tulsa, Biloxi et Lafayette avaient été transférés plus tard dans l’année en raison de la pandémie de coronavirus. Le salon de Tulsa aura désormais lieu le 4 octobre au BOK Center, la date de Biloxi aura lieu le 6 octobre au Mississippi Coast Coliseum et Lafayette aura désormais lieu le 7 octobre au Cajundome.

Écoutez le meilleur de KISS sur Apple Music et Spotify.