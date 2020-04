KK Slider de ‘Animal Crossing’ se glisse dans certaines des couvertures d’albums les plus emblématiques

Voyant le côté positif de ces étranges temps de confinement, les loisirs de millions de personnes sont devenus la créativité et l’ennui un moteur d’action. Beaucoup ont pris leur temps pour faire de la musique, suivre des cours de toutes sortes, faire de l’exercice et sans aucun doute regarder / jouer toutes ces séries, films et jeux vidéo qui étaient sur la liste d’attente. L’un de ces derniers s’est démarqué ces jours-ci: Animal Crossing: New Horizons.

Cet hommage au loisir a été lancé le 20 mars pour devenir le neuvième volet de la saga Animal Crossing. Depuis lors, des milliers de personnes ont consacré leur temps à la pêche, à la plantation et à la cueillette de fruits et à l’échange de cultures pour leurs heures de jeu. Mais maintenant, les loisirs de certains fans de jeux vidéo les ont conduits vers d’autres horizons. En tant que nouvelle tendance, les fans ont recréé certaines des couvertures d’albums les plus emblématiques avec le personnage KK Slider.

Ce fanart incroyable circule sur Twitter depuis quelques jours. Comme les joueurs le savent déjà, dans Animal Crossing: New Horizons, vous pouvez choisir parmi plusieurs chansons à jouer sur n’importe quel lecteur stéréo ou vinyle que vous pouvez trouver sur votre île. Mais ils peuvent également être utilisés pour décorer les murs de votre maison avec des pochettes d’album avec KK Slider.

Certaines des couvertures que les fans du jeu vidéo ont lancées incluent Aladdin Sane de David Bowie, Currents de Tame Impala et le deuxième épisode des Gorillaz Demon Days. Eh bien, ils ont également recréé d’autres bijoux comme Le défilé noir de My Chemical Romance, le grand Nevermind du Nirvana et même la reine II de la reine. Alors sans plus tarder, voici quelques-unes des couvertures envahies par KK Slider que nous découvrons là-bas:

k.k. curseur, david bow-wowie mashup pic.twitter.com/zT08HwFx1W – fieri le chat flavortown (@kakimari) 21 avril 2020

Lol, créé il y a 3 jours pic.twitter.com/pyow6MHcE8 – Moop (@ Moop87580440) 22 avril 2020

rejoindre le K.K. couvertures d’album pic.twitter.com/jBnSOpjXn8 – melissa coleman (@_mlktea) 21 avril 2020

cela a probablement été fait auparavant, mais je devais juste le faire pour moi pic.twitter.com/BqXcsWUUTk – gnome dérangé (@memedokies) 20 avril 2020

Voir des gens faire les couvertures de l’album KK Slider… J’ai dû me lancer dans cette action. Voici du Nirvana. (l’a publié deux fois pour que le recadrage ne le tue pas) #ACNH #kkslideralbumredraw pic.twitter.com/G7s4KB69BE – H0lyhandgrenade (@ h0lysarthole) 21 avril 2020

sautant sans vergogne sur le train de couverture de l’album kk slider pic.twitter.com/EAADyzNL8I – tweets de lutte zucker (@alisyons_) 20 avril 2020

kk slider album cover redraw / joanne pic.twitter.com/UitJQTQsaI – lais (@laislibe) 20 avril 2020

K.K. SPACE JAM Idk si quelqu’un a déjà fait une version KK de cette couverture d’album (je n’en ai pas vu) mais sinon, je suis ici pour livrer les marchandises pic.twitter.com/mc9sdNKXDh – @ FINALS (@yodelinyote) 21 avril 2020

K.K Slider Forbidden Love #kkslider #ACNH #Selena pic.twitter.com/ccqRPXD0C3 – Gloria Félix (@GloriaFelixArt) 21 avril 2020