Klaus Meine a dû être opéré et Scorpions a annulé sa présentation à Sydney

L’un des groupes de hard rock les plus emblématiques qui nous a laissé la musique du siècle dernier, est sans aucun doute celui fondé par Rudolf Schenker dans la lointaine année de 1965 à Hanovre, en Allemagne. On parle bien sûr de Scorpions, un groupe dont le succès est dû en grande partie à la voix caractéristique du légendaire Klaus Meine.

Et nous avons tous tonifié et sifflé tout le temps Wind Of Change, toujours en vous aimant ou en m’envoyant un ange, essayant de se rapprocher du ton et du style particuliers du chanteur. C’est pourquoi nous sommes quelque peu préoccupés par sa santé et cette nouvelle, bien que tout semble sous contrôle, ne cesse de nous donner une bonne dose d’effroi dans les veines.

Klaus Meine a dû être intervenu pour un problème de calculs rénaux et cette situation a amené le groupe à annuler la présentation qui était prévue dans la ville de Sydney, Australie, pays où le groupe fait partie de son World Tour 2020. Sur le site officiel de Scorpions, Klaus Meine a célébré la grande soirée qu’ils ont eue mercredi dernier à Melbourne et s’est excusé plus tard d’avoir dû reporter la présentation à Sydney.

«Chers fans, la bonne nouvelle d’abord: nous avons eu un spectacle fantastique à Melbourne mercredi soir à la Rod Laver Arena, j’en ai adoré chaque minute, c’est si bon d’être de retour en Australie! La mauvaise nouvelle est que j’ai subi une opération de calculs rénaux dans un hôpital de Melbourne, ce fut une attaque très douloureuse. (…) Je suis vraiment désolé, Sydney. Doit-on annuler à nouveau? Il semble que ce soit le cas, mais nous espérons reporter la semaine prochaine, nous l’annoncerons le lendemain. Le Dr Katz et son équipe prennent bien soin de moi, je suis entre de bonnes mains, mais je doute que je puisse me remettre sur pied jusqu’au début de la semaine prochaine. » Dit Klaus.

Pour le moment, seule l’annulation de la présentation en Australie a été officialisée, cependant, le groupe avait déjà au programme de se produire le 24 février prochain à Brisbane et le 27 à Auckland, en Nouvelle-Zélande, dates qui seront probablement également reportées en raison de l’état de santé de Meine.