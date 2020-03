Kobalt a affiché des revenus solides ― et quelques pertes ― au cours de l’exercice 2019

Kobalt Music Publishing a connu une hausse importante de ses revenus au cours de l’exercice 2019, mais l’augmentation des bénéfices s’est accompagnée de pertes substantielles.

Selon un rapport sur les résultats qui vient d’être publié pour l’exercice 2019 de Kobalt, qui s’est terminé le 30 juin, les revenus ont augmenté de 64% par rapport à l’exercice 2018, pour atteindre environ 543,44 millions de dollars. De plus, le bénéfice brut de Kobalt a diminué de 82% par rapport à 2018. Notamment, la société de gestion des droits et d’édition a publié des chiffres exceptionnels au cours de l’exercice 2018, notamment une augmentation de plus de 25% des revenus; Dans la foulée de ces résultats, comme par le passé, les dirigeants ont poursuivi leurs investissements à long terme.

Sur cette base, l’analyse des résultats 2019 a pris un ton généralement optimiste tout en reconnaissant plusieurs «risques et incertitudes» susceptibles d’avoir une incidence sur les opérations futures.

La demande pour «la musique administrée» par Kobalt est sujette à changement, et pour contrer le risque, l’entreprise rend sa bibliothèque musicale «aussi large que possible». En outre, Kobalt a cité la variabilité de la fidélisation des clients et de la signature, les tendances économiques mondiales et l’évolution de la technologie de distribution de musique comme éléments opérationnels qui nécessiteront une réponse stratégique mesurée à l’avenir.

Enfin, concernant le côté monétaire des risques opérationnels, le rapport sur les résultats 2019 a identifié la fluctuation des devises comme une source de préoccupation (Kobalt a été fondée à Londres, a son siège social à New York et recueille les paiements des entreprises du monde entier). Le rapport estimait que les risques de crédit et de liquidité de Kobalt étaient minimes.

Il convient de noter que Kobalt est devenu progressivement plus grand depuis ses débuts en 2000. La marque compte environ 600 000 chansons et 8 000 artistes, dont les catalogues de Bob Dylan, Prince et Paul McCartney, dans ses rangs. Même ainsi, les gains ont généralement été investis dans des employés et des ressources supplémentaires. (Au cours de l’exercice 2019, environ 40 employés ont rejoint Kobalt et 139 nouveaux membres de l’équipe sont venus à bord en 2018.)

Certes, Kobalt n’a pas réalisé de bénéfices – techniquement, c’est-à-dire – depuis qu’elle a commencé à publier ses revenus publiquement au début des années 2000. Cependant, les importantes hausses de revenus des deux dernières années témoignent d’une augmentation continue du volume, de la portée et de la portée.