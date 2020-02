Kobalt Music Group signe un accord de droits voisins avec Tones et moi

La société de gestion des droits basée à New York, Kobalt Music Group, a signé un accord de droits voisins avec la chanteuse pop australienne Tones et moi.

Avec le soutien et les ressources de Kobalt derrière elle, Tones et moi (dont le vrai nom est Toni Watson) seront en mesure de maximiser ses redevances. Le natif de Victoria a fait irruption sur la scène musicale avec «Dance Monkey» de 2019. En plus d’avoir reçu 700 millions de vues YouTube en moins d’un an, la piste a battu les records précédents pour la plus longue période au sommet des charts britanniques et australiens.

En parlant de la signature, le directeur général de Kobalt, Simon Moore, a complété le succès et la profondeur de Tones et de la musique de moi et a indiqué que “l’avenir sera à la fois brillant et durable!”

De même, Ann Tausis, PDG de Kobalt Neighbouring Rights (oui, ils ont génialement un PDG pour les droits voisins) a dit qu’elle était «très heureuse» de travailler avec Tones et I. »De signer le contrat et de mieux protéger les droits voisins de leur client.

Les services de droits voisins de Kobalt aident les artistes à obtenir les redevances dues associées aux pièces radiophoniques, à l’utilisation de la télévision (sur les émissions en direct – non synchronisées dans des programmes préenregistrés) et aux représentations publiques. Compte tenu de l’étendue stupéfiante de l’industrie musicale actuelle et du nombre de médias qui utilisent la musique, il peut être difficile pour ceux qui n’ont pas l’expérience et la portée de Kobalt de garder la trace des redevances voisines et d’assurer ces redevances voisines.

Fondée en 2000, Kobalt possède un catalogue d’édition comprenant plus de 600 000 chansons d’environ 8 000 artistes. La division des droits voisins de la société a été créée en 2011 et Kobalt Label Services a fait ses débuts en 2012; ce dernier sert de maison de disques traditionnelle, à l’exception notable du fait que les artistes conservent la propriété de leurs maîtres.

Tones et mon premier EP, The Kids Are Coming, sorti l’année dernière. La chanteuse achève actuellement une tournée européenne et nord-américaine, dont les arrêts sont prévus jusqu’à fin avril.