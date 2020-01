Kobe Bryant et son immense aventure pour le monde du rap

Malheureusement, aujourd’hui, nous avons de mauvaises nouvelles, l’ancien basketteur et star des Lakers, Kobe Bryant, est décédé à 41 ans et avoir un impact non seulement sur le monde du sport, mais aussi sur le divertissement en général. Au fil des ans, Bryant est non seulement resté dans les records battus, Il a également essayé de s’aventurer dans d’autres aspects tels que la musique, pour être spécifique au rap.

En 1999 et quand il devenait une étoile montante de la NBA Kobe a eu une bonne idée, emmener sa carrière dans des rimes, en prenant comme exemple celui donné par un autre de ses célèbres collègues, le DJ désormais occasionnel de Tomorrowland, Shaquille O’Neal e inspiré par la collaboration qu’il a entreprise avec son ami, le rappeur Brian McKnight quand ils ont tous deux chanté sur “Hold Me” il y a un an.

Avec l’aide de votre ami et producteur, Russell Howard, Le numéro 24 des Lakers a signé un contrat avec Sony Music pour enregistrer un disque avec des chansons complètement inédites. Howard a déclaré dans une interview en 2007 que L’attitude de Kobe dans le studio était exactement la même que lorsqu’il était sur le terrain et face au cerceau, il recherchait toujours la perfection à tout moment et il voulait que le son des chansons soit aussi original que possible, il ne voulait pas être lié à The Notorious B.I.G., Tupac Shakur ou Snoop Dogg, les MC les plus influents de la décennie.

Au-delà d’être un record pour se vanter et montrer avec vos amis ou connaissances, Bryant voulait vraiment laisser quelque chose dans les paroles bien en eux soi-disant Il raconterait de manière grossière et énergique toutes les expériences qu’il a vécues avant de devenir un véritable standard de basket aux États-Unis.

Malheureusement pour nous deux, le label est intervenu et leur a demandé de faire un album beaucoup plus générique à vendre sous forme de petits pains car, qui ne voudrait pas avoir un disque dans lequel Kobe Bryant a rappé? Cela a fait ‘Black Mamba’ sera découragé et à la fin l’album n’a jamais vu la lumière complètement, bien que quelques simples comme “K.O.B.E.” soient sortis plus tard en collaboration avec le modèle Tyra Banks, qui a fait sa première dans le NBA All-Star Game en 2000 – et l’a même chanté en direct – mais ne s’est pas déroulé comme prévu.

En plus de la collaboration avec Banks, au fil des ans, certains rolas qui viendraient sur l’album de Kobe ont fui “Thug Poet”, où le rappeur NAS et les 50 Cent alors inconnus participent, dans lequel Bryant nous laisse des phrases franches comme: «Oui, je parle, mais je n’écris pas. Si froid que j’ai mis la glace dans la plus belle, tu as aussi cassé pour faire attention. Mon style n’a pas de prix. »

«La passion de Black Mamba pour la musique n’est pas seulement restée sur un disque qui n’est jamais sorti, mais il a transcendé dans les chansons d’autres artistes célèbres. En 2011, un remix est sorti que le basketteur s’est aventuré dans “Say My Name” de Destiny’s Child, lui donnant un autre sens à la chanson que Beyoncé, Kelly Rowland et plus ont enregistré en 2000 Avec des paroles de qualité: “Tu me détestes probablement maintenant comme Nostradamus, je suis juste honnête avec toi, vraiment.”