Kobra et le Lotus, l’agoniste et l’attaquant parmi les nominés aux prix Juno 2020

KOBRA ET LE LOTUS, LE BUTEUR et L’AGONISTE figurent parmi les nominés dans la catégorie “Album de musique métal / hard de l’année” à cette année Prix ​​Juno (l’équivalent canadien du Grammy Awards), qui se tiendra le dimanche 15 mars au Centre SaskTel de Saskatoon, Saskatchewan, Canada. Il a été annoncé ce matin que Grammy-auteur-compositeur-gagnant Alessia Cara sera l’hôte de l’émission, qui sera diffusée en direct sur CBC.

Les artistes ayant sorti des albums entre le 1er septembre 2018 et le 8 novembre 2019 étaient éligibles pour les nominations.

Les musiciens admissibles doivent être citoyens canadiens. Ceci est défini par CARAS au moins 50 pour cent des membres du groupe détenant des certificats de naissance, des passeports ou des résidents permanents canadiens ayant résidé au Canada au cours des six derniers mois de la période d’admissibilité.

Nominés pour l’album “Metal / Hard Music Of The Year”:

* KOBRA ET LE LOTUS – “Evolution” (Napalm / The Orchard)



* ÉCOLE LINDSAY – “Martyr” (Cyper Proxy / Indépendant)



* MÈRES SIMPLES DÎNER SEUL – “À travers un mur” (The Orchard)



* LE BUTEUR – “Play To Win Striker” (Record battant des records / Indépendant)



* L’AGONISTE – “Orphelins” (Rodeostar / The Orchard)

Une liste complète des Prix ​​Juno les candidats peuvent être trouvés ici.

