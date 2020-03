Korg et Moog lancent leurs applications de synthétiseur pour jouer gratuitement à la maison

Nous vivons sans aucun doute un moment extrêmement complexe pour toute l’industrie musicale, qui a été presque complètement stoppée par la pandémie de coronavirus dans le monde. Comme nous l’avons déjà vu, de nombreux concerts et festivals attendus ont été reportés ou même annulés pour éviter la contagion dans des événements massifs, et de nombreux artistes ont trouvé un moyen de rester actifs avec tous leurs fans, mais, qu’en est-il de tous ceux qui n’ont pas leurs instruments à portée de main. Bon, Eh bien, Moog et Korg ont une solution à cela.

Il s’avère que les deux plus importantes sociétés du monde des synthétiseurs étaient conscientes de la situation que connaît la musique, c’est pourquoi les deux ont décidé de publier et de mettre à disposition gratuitement les applications les plus importantes pour une durée limitée Il y a deux applications pour créer des sons électroniques, pour être précis: Korg iKaossilator et Minimoog Model D.

Le premier est une imitation assez fidèle du curieux Kaoss Pad –L’appareil que Matt Bellamy de Muse utilise sur ses guitares pour faire exploser des solos épiques–, avec lequel vous pouvez créer des sons à l’aide d’un pavé tactile. Le second est une reproduction presque exacte mais portée aux applications du célèbre Minimoog, qui avait de manière compacte le meilleur des énormes instruments créés par Robert Moog à la fin des années 1960. Vous pouvez donc utiliser un large arsenal de sons pour distraire et composer dans le confort de votre maison.

Moog a décrit cette initiative comme un cadeau pour propager la positivité dès maintenantet Korg l’a défini comme une ressource pour ceux qui sont mis en quarantaine et qui travaillent à domicile pour utiliser leur temps.

Et où puis-je les télécharger ou quelle vague?

Et au cas où ils ne pourraient plus supporter l’envie et se demandent où ils peuvent les télécharger, nous leur disons que le iKaossilator est disponible pour les deux systèmes d’exploitation les plus importants, iOS et Androidpour sa part Minimoog Model D ne peut être utilisé que par tous ceux qui ont le téléphone manzanita. Sans aucun doute, c’est une excellente occasion exceptionnelle pour certains d’explorer leur côté musical et de faire quelque chose de créatif, qui sait, dans l’un d’eux, ils composent le prochain hit du moment.