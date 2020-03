Korn critique les médias sociaux dans la vidéo “Pouvez-vous m’entendre”

Il est très probable que vous vous prépariez actuellement à passer votre vendredi à la maison, à regarder un marathon de films ou de séries, ou peut-être que vous cherchez de la nouvelle musique pour commencer la journée. Et c’est là où nous voulons nous arrêter parce que heureusement, beaucoup de musiciens sortent de nouvelles choses de leur arsenal pour nous exciter pendant que nous restons dans nos maisons. Si vous voulez faire du headbang solide, Korn nous apporte la solution pour cela.

Il y a quelques mois, le groupe dirigé par Jonathan Davis a sorti “Can You Hear Me”, le troisième single de son dernier disque, The Nothing, une chanson très intéressante car elle commence par un synthétiseur assez calme mais passe ensuite en arrière plan pour montrer toute la puissance de Korn avec un riff de ceux qui vous font jeter une bonne guitare air dans la pièce. La chanson elle-même contient des phrases énergiques qui vous laisseront penser comme: “Et pendant que mon cœur continue de durer, je sais que je ne serai plus jamais le même”.

Maintenant Korn présente le clip vidéo officiel de cette chanson, dirigée par Adam Mason, qui a récemment travaillé sur le documentaire Alice in Chains: Black Antenna, du légendaire groupe grunge de Seattle, Washington. Dans la vidéo, nous voyons comment Jonathan Davis et l’entreprise critiquent la façon dont les réseaux sociaux ont complètement envahi nos vies, en lui donnant plus d’importance qu’il ne devrait.

Tout cela, ils le font par le biais d’un pirate informatique qui, au hasard et avec beaucoup d’écrans, espionne plusieurs personnes. Comme si ce n’était pas le plus harceleur du monde, notre protagoniste ose aussi leur envoyer des SMS leur disant qu’ils sont surveillés. Ce clip vidéo se termine avec le pirate informatique victime de son propre jeu, car lorsqu’il suit une fille sur un parking, il finit par s’estomper grâce à l’enregistrement par une caméra de téléphone portable.

Mais nous ferions mieux de ne pas vous en dire plus, Lâchez ce que vous faites, desserrez votre cravate et montez un moshpit (détendez-vous) dans le bureau avec la nouvelle vidéo de Korn, “Pouvez-vous m’entendre”: