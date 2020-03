Korn publie un clip pour «Pouvez-vous m’entendre»

KORNle clip de la chanson “Peux-tu m’entendre” peut être vu ci-dessous. Le clip a été filmé et réalisé par Adam Mason et a été produit par Elizabeth Mason.

“Peux-tu m’entendre” est tiré de KORNdernier album de, “Le néant”, qui est sorti en septembre dernier. Le disque a fait ses débuts au n ° 8 du palmarès Billboard 200 avec 33 000 unités d’album équivalentes gagnées (dont 29 000 en ventes d’albums) au cours de sa première semaine de sortie. KORN lié VAN HALEN pour les cinquièmes 10 premiers du classement parmi les groupes de rock; devant eux: LES PIERRES QUI ROULENT, avec 37, LES BEATLES (32) ou BANDE DE DAVE MATTHEWS (16) et SANTANA (16). “Le néant” est KORN‘s 14th Billboard 200 top 10 album.

“Le néant” a été libéré via Roadrunner/Elektra. Le suivi des années 2016 “La sérénité de la souffrance” a de nouveau été produit par Nick Raskulinecz.

En plus du premier single “Vous ne me trouverez jamais”, KORN a publié le “Du froid” et “Peux-tu m’entendre” chansons avant “Le néant”arrivée.

KORN guitariste James “Munky” Shaffer Raconté Dread Central sur “Le néant”: “Nous avons mis une année entière dans ce record. C’est quelque chose que nous n’avions pas fait depuis ‘Intouchables’ en 2002. Donc, nous nous sommes vraiment assis avec ces chansons, nous avons vécu avec elles, nous avons eu le temps de réfléchir sur elles, puis nous sommes retournés et les avons travaillées un peu plus. Nous ne nous sommes pas précipités juste pour sortir quelque chose afin de reprendre la tournée. Je sais que beaucoup de groupes font ça; nous l’avons fait dans le passé aussi – je suis coupable. Mais cette fois, nous voulions passer du temps avec nos familles et prendre notre temps pour faire de la bonne musique. Nous avons donc espacé les choses et nous avons vraiment apprécié d’être dans l’instant. ”



