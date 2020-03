Korn vend des couvre-bouches pour vous protéger du coronavirus

Cela fait des semaines depuis nous avons rencontré COVID-19 – ou pour les quatre coronavirus – et depuis lors, tout ce qu’il a fait est répandu dans le monde entier et nous remplit d’incertitude et de peur. Et cela n’a pas seulement affecté la santé de beaucoup de gens, il frappe également l’économie mondiale provoquant la montée de certaines devises, mais ne va pas si loin car à cette époque certains festivals comme l’UMF et Tomorrowland ont annulé ses éditions 2020 pour cette épidémie. Ils disent que de bonnes choses sortent de la tragédie et Korn semble le savoir.

Comme nous l’avons déjà supposé, les plus avantagés en ce moment sont les sociétés pharmaceutiques et tous ceux qui vendent des produits liés à la santé – pour être exact, ceux qui vendent des couvre-bouches. Cependant, et pour les amateurs de musique, certains groupes mettent des produits inhabituels comme celui-ci sur leurs sites Web, afin de prévenir la contagion et de ne jamais prouver que vous êtes un vrai fan du metal nü.

Maintenant, les génies de Korn ont eu l’idée géniale de vendre des couvertures de masque avec le logo du groupe et même de monter une publicité extrêmement intéressante. Il s’avère que le guitariste, James ‘Munky’ Shaffer Il a partagé une vidéo sur son compte Instagram pour promouvoir ce produit. Dans le clip, vous pouvez voir son petit fils, D’Angelo Draxon Shaffer, portant un masque avec le logo du groupe et oser un slogan si créatif que nous avions rarement vu quelque chose comme ça: “N’attrapez pas le coronavirus, mais le virus Korn sur Korn.com.”

Si vous ne nous croyez pas, consultez-le ci-dessous:

Et même si vous n’y croyez pas, Toute cette campagne a parfaitement fonctionné pour eux, car tous les couvre-bouches disponibles sur la page Korn ont été vendus au prix de 10 dolarucos (environ 200 pesos mexicains). Bien sûr, après tout cela, beaucoup de fans de métal ont commencé à avoir une conversation sérieuse à ce sujet, car la grande majorité en a profité pour revendiquer le groupe avec quelque chose comme ça à cette époque où au moins aux États-Unis et selon CNN 200 cas de coronavirus sont enregistrés.

D’autre part, beaucoup ont également commenté le récit du guitariste selon lequel les couvre-bouches ne doivent être utilisés que par ceux qui sont déjà infectés pour éviter de rendre les autres maladesou par le personnel de l’hôpital et de la clinique pour se protéger en étant quotidiennement en contact avec des personnes potentiellement infectées. De toute façon Nous ne pouvons pas nier qu’ils ont eu une énorme campagne de marketing que beaucoup d’entre eux se consacrent à ce souhait qu’ils avaient prévu.