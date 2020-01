Korpiklaani engage le chanteur d’Exodus Steve «Zetro» Souza pour «Beer Kill Kill»

Superstars finlandaises du folk metal KORPIKLAANI ont sorti une autre adaptation de leur chanson à succès “Beer Beer”. La nouvelle vidéo lyrique pour “Beer Kill Kill”, qui présente une apparence d’invité par EXODE chanteur Steve “Zetro” Souza, peut être vu ci-dessous.

Souza a déclaré: “J’étais très excité, ravi et honoré qu’on me le demande et j’ai hâte de jouer ce live avec eux! Trash ‘Beer Beer’, il est temps pour ‘Kill Kill’. EXODE style.”

KORPIKLAANIdernier album studio, “Kulkija” (Wanderer), est sorti en septembre 2018 via Explosion nucléaire. Travailler avec le producteur Janne Saksa pour la première fois, le LP a été enregistré à Petrax Studio (Hollola, Finlande) et mélangé à Sound Supreme Studios (Hämeenlinna, Finlande). Les tâches de maîtrise ont été gérées par un ingénieur de renom Svante Forsbäck (RAMMSTEIN). La couverture a été conçue par Jan Yrlund (BATAILLE DE BATAILLE, MANOWAR), qui avait déjà créé plusieurs œuvres pour les albums précédents et des singles pour le groupe.



Pour commenter un

BLABBERMOUTH.NET

histoire ou critique, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de

BLABBERMOUTH.NET

et

BLABBERMOUTH.NET

n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui peut enfreindre les lois applicables, utilisez les liens “Signaler à Facebook” et “Marquer comme spam” qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox (@) gmail.com avec les détails pertinents.

BLABBERMOUTH.NET

se réserve le droit de “masquer” les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de “bannir” les utilisateurs qui enfreignent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires masqués apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur “interdit” ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur “interdit” ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).