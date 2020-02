Kraftwerk annonce une tournée du 50e anniversaire en Amérique du Nord

Kraftwerk a annoncé une tournée en Amérique du Nord pour célébrer son 50e anniversaire en tant que groupe. Les pionniers de la musique électronique ramènent le spectacle en direct en 3D aux États-Unis et au Canada, en commençant par un spectacle au Moore Theatre de Seattle, Washington le 19 juin. Les autres villes sur l’itinéraire incluent Los Angeles, Miami, New York, Minneapolis, Toronto et plus encore. Consultez la liste complète des dates ci-dessous (y compris les arrêts européens) et trouvez des billets ici. (Pitchfork peut gagner une commission sur les achats effectués via les liens d’affiliation sur notre site.)

Kraftwerk:

05-02 Murcie, Espagne – WARM UP Estrella de Levante

05-13 Clermont-Ferrand, France – La Coopérative de Mai

05-14 Nîmes, France – La Paloma

05-16 Bonn, Allemagne – Hofgarten

05-19 Genève, Suisse – Genève Aéroport

05-21 Padoue, Italie – Gran Teatro Geox

05-23 Parme, Italie – Teatro Regio di Parma

05-25 Milan, Italie – Teatro degli Arcimboldi

05-26 Milan, Italie – Teatro degli Arcimboldi

05-29 Londres, Angleterre – Victoria Park (All Points East)

06-19 Seattle, WA – Moore Theatre

06-20 Vancouver, Colombie-Britannique – Queen Elizabeth Theatre

06-21 Portland, OR – Auditorium Keller

06-23 San Francisco, CA – Auditorium Bill Graham Civic

06-24 Los Angeles, Californie – Shrine Auditorium

06-25 San Diego, Californie – Balboa Theatre

06-27 Salt Lake City, UT – L’Union

06-29 Morrison, CO – Amphithéâtre de Red Rock

07-01 Austin, TX – ACL Live au Moody Theatre

07-02 Dallas, TX – Bomb Factory

07-05 La Nouvelle-Orléans, LA – Orpheum Theatre

07-07 Miami, FL – James L. Knight Center

07-08 Orlando, FL – Dr. Phillips Center

07-09 Atlanta, GA – Cobb Energy Performing Arts Center

07-11 Washington, D.C. – L’hymne

07-18 New York, NY – Radio City Music Hall

07-20 Columbus, OH – Palace Theatre

07-21 Chicago, IL – Salle de bal Byline Bank Aragon

07-22 Minneapolis, MN – Le manège militaire

07-24 Nashville, TN – Auditorium Ryman

07-25 Memphis, TN – Théâtre Crosstown

07-26 Saint Louis, MO – Le concours

07-27 Détroit, MI – Masonic Temple Theatre

07-28 Toronto, Ontario – Meridian Hall

07-30 Philadelphie, PA – The Met

07-31 Boston, MA – Boch Center Wang Theatre

08-01 Montréal, Québec – Festival de musique et d’arts d’Osheaga

08-08 Skanderborg, Danemark – Smukfest

08-21 Saint-Malo, France – La Route du Rock

