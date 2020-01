Kreator publie une vidéo pour «Violent Revolution» de «London Apocalypticon Live At Roundhouse»

Vétérans allemands de la poubelle KREATOR va sortir un nouveau set live, “London Apocalypticon – Live At The Roundhouse”, le 14 février via Explosion nucléaire. L’effort a été filmé et enregistré par des professionnels le 16 décembre 2018 au Roundhouse de Londres, en Angleterre.

Le salon de Londres a fermé ses portes KREATORtournée européenne de co-tête d’affiche avec DIMMU BORGIR. Apparaissaient également sur le projet de loi LA HAINE RACE et BLOODBATH.

Le deuxième single et vidéo de “London Apocalypticon – Live At The Roundhouse”, pour une chanson intitulée “Violent Revolution”, peut être vue ci-dessous.

KREATOR chanteur Mille Petrozza déclare: “Hordes! Bienvenue à «London Apocalypticon»! C’est l’aboutissement d’un cycle de tournée long et épique à l’appui de «Dieux de la violence» – plus de 150 spectacles, cinq continents et de nombreux souvenirs incroyables créés! Nous sommes très fiers de partager cette incroyable pièce de KREATOR l’histoire avec vous; trois émissions tournées par des professionnels, plus un mixage et un mastering professionnels; tout cela a été méticuleusement travaillé pour produire le meilleur KREATOR sortie en direct! Mais si cela ne vous suffit toujours pas… vous pouvez assister à la vraie chose ce printemps lorsque nous nous embarquons dans le «État d’agitation» tournée avec les puissants AGNEAU DE DIEU et VOYAGE ÉLECTRIQUE! Le respect!”

Liste des pistes:

Apocalypticon de Londres:

01. Les quatre cavaliers / choeur des damnés



02. Ennemi de Dieu



03. Salut aux Hordes



04. L’éveil des dieux



05. Les gens du mensonge



06. Dieux de la violence



07. Satan est réel



08. Mars Mantra



09. Antichrist fantôme



dix. Frère déchu



11. Drapeau de la haine



12. Phobie



13. Hordes Of Chaos



14. Le patriarche



15. Révolution violente



16. Plaisir de tuer



17. Apocalypticon

Vivre au Chili:

01. Mars Mantra



02. Antichrist fantôme



03. Salut aux Hordes



04. Army Of Storms



05. Ennemi de Dieu



06. Satan est réel



07. Effondrement de la civilisation



08. Drapeau de la haine



09. Phobie



dix. Dieux de la violence



11. Frère déchu



12. Hordes Of Chaos



13. Le patriarche



14. Révolution violente



15. Plaisir de tuer



16. Apocalypticon

Masters Of Rock:

01. Chœur des damnés



02. Hordes Of Chaos



03. Phobie



04. Satan est réel



05. Dieux de la violence



06. Les gens du mensonge



07. Décès total



08. Mars Mantra



09. Antichrist fantôme



dix. Frère déchu



11. Army Of Storms



12. Ennemi de Dieu



13. De l’inondation au feu



14. Apocalypticon



15. La guerre mondiale maintenant



16. Salut aux Hordes



17. Agression extrême



18. Effondrement de la civilisation



19. Le patriarche



20. Révolution violente



21. Plaisir de tuer



22. La mort devient ma lumière

KREATOR a joué son premier spectacle avec le nouveau bassiste du groupe, Frédéric Leclercq, le 5 octobre à Santiago du Chili.

Avant de rejoindre KREATOR, Leclercq est devenu célèbre grâce aux métallurgistes de puissance extrême basés au Royaume-Uni FORCE DU DRAGON pour qui il a occupé des fonctions de basse de 2005 à août dernier.

Leclercqpremière tournée en tant que KREATORle nouveau bassiste sera le “État d’agitation” printemps 2020 European co-headlining run avec AGNEAU DE DIEU.

KREATOR a sorti son dernier album, “Dieux de la violence”, début 2017.



Pour commenter un

BLABBERMOUTH.NET

histoire ou critique, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de

BLABBERMOUTH.NET

et

BLABBERMOUTH.NET

n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui peut enfreindre les lois applicables, utilisez les liens “Signaler à Facebook” et “Marquer comme spam” qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox (@) gmail.com avec les détails pertinents.

BLABBERMOUTH.NET

se réserve le droit de “masquer” les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de “bannir” les utilisateurs qui enfreignent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires masqués apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur “interdit” ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur “interdit” ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).