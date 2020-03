Kreator Surprise sort un nouveau single, ‘666 World Divided’

Vétérans allemands du thrash metal KREATOR ont sorti un nouveau single, “666 – Monde divisé”. Le clip vidéo officiel de la piste peut être vu ci-dessous.

“666 – Monde divisé” Des marques KREATORpremier enregistrement avec bassiste, Frédéric Leclercq, qui a rejoint le groupe l’été dernier.

Avant de vous connecter avec KREATOR, Leclercq est devenu célèbre grâce aux métallurgistes de puissance extrême basés au Royaume-Uni FORCE DU DRAGON pour qui il s’est occupé des basses de 2005 à août dernier.

Lorsque son ajout à KREATOR a été annoncé pour la première fois en septembre, Leclercq a déclaré: “Rejoindre KREATOR est un honneur et un énorme pas en avant dans mon parcours musical. J’ai été ami avec Mille depuis plus de 15 ans et toute une vie KREATOR ventilateur. Je dois me pincer tous les jours pour croire que je fais maintenant partie de l’un des groupes les meilleurs et les plus influents du genre. J’attends avec impatience les nombreuses aventures à venir et me familiarise avec le légendaire KREATOR Hordes! “

Ajoutée Mille Petrozza, KREATOR‘s chanteur et guitariste: “Tout d’abord, nous tenons à remercier Speesy pour son temps KREATOR au cours des 25 dernières années. Nous avons tant accompli et je lui souhaite sincèrement le meilleur dans son avenir! Un nouveau chapitre pour KREATOR fait signe; Bienvenu Frédéric Leclercq! Fred représente un nouvel objectif et la faim au sein KREATOR et nous sommes extrêmement heureux de lui faire partie de la KREATOR famille. Non seulement il est un musicien exceptionnel mais un grand être humain qui a pris la décision de le faire rejoindre le groupe très facilement! “

KREATORest annoncé précédemment “État d’agitation” Tournée européenne avec AGNEAU DE DIEU et VOYAGE ÉLECTRIQUE a été reportée à la suite de la pandémie de coronavirus (COVID-19). Le trek devait démarrer le 27 mars à Stockholm, en Suède, et se terminer le 25 avril à Londres, en Angleterre.

KREATOR a sorti un nouveau set live, “London Apocalypticon – Live At The Roundhouse”, le 14 février via Explosion nucléaire. L’effort a été filmé et enregistré par des professionnels le 16 décembre 2018 au Roundhouse de Londres, en Angleterre.

KREATORle plus récent album de “Dieux de la violence”, est sorti début 2017.



