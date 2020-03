Krzysztof Penderecki, compositeur influent, mort à 86 ans

Krzysztof Penderecki, le compositeur et chef d’orchestre polonais influent, est décédé, rapporte le New York Times. Penderecki est décédé à son domicile de Cracovie. Sa mort a été confirmée par Andrzej Giza, directeur de l’association Ludwig van Beethoven, une organisation fondée par l’épouse de Penderecki, Elzbieta. Il avait 86 ans.

Penderecki est né à Dębica en 1933. Il a étudié à l’Académie de musique de Cracovie et y est devenu instructeur peu de temps après avoir obtenu son diplôme. Faisant partie d’un groupe de jeunes compositeurs polonais d’avant-garde, il a trouvé une renommée internationale avec sa composition de 1960 Threnody for the Victims of Hiroshima (1960). L’enregistrement de l’œuvre a été publié par l’Orchestre de Philadelphie en 1969 et sera plus tard présenté en bonne place dans Children of Men. La thrénodie a été la pièce maîtresse du huitième épisode de Twin Peaks: The Return de David Lynch.

En plus d’autres œuvres acclamées comme Dies Irae (Auschwitz Oratorio) (1967), Penderecki collabore avec la légende du jazz Don Cherry sur l’album Actions (1971) et apporte plusieurs contributions emblématiques aux films. Sa musique est apparue en bonne place dans The Exorcist de William Friedkin, The Shining de Stanley Kubrick et Wild at Heart de Lynch.

L’influence de Penderecki peut être entendue bien en vue dans les compositions de Jonny Greenwood de Radiohead – l’influence de la thrénodie peut être entendue dans la composition Il y aura du sang de Greenwood «Popcorn Superhet Receiver». Greenwood a insisté sur son amour de Penderecki dans les interviews, et avant leur collaboration, le compositeur emblématique a commencé à écouter Radiohead. «J’ai dit à ma petite-fille, et elle a immédiatement su qui ils étaient», a déclaré le compositeur en 2012. «Elle a 11 ans et elle et mes enfants m’ont donné des disques pour écouter leur musique. J’aime beaucoup; c’est très doux, très musical. »

Bien qu’il serait mort d’une «longue et grave maladie» (selon le ministère polonais de la Culture), Penderecki est resté actif dans la musique jusqu’en 2019. Il a été le compositeur de Symphony of Sorrowful Songs, un album collaboratif avec Henryk Górecki, Portishead’s. Beth Gibbons et l’Orchestre symphonique de la Radio nationale polonaise.

“Quelle triste nouvelle de se réveiller”, a tweeté Greenwood. «Penderecki était le plus grand, un compositeur farouchement créatif et un homme doux et chaleureux. Mes condoléances à sa famille et à la Pologne pour cette énorme perte pour le monde musical. »

