Kurt Vile partage la couverture de “Stranger than Kindness” de Nick Cave: écouter

Kurt Vile a partagé une reprise de la chanson de Nick Cave “Stranger than Kindness”. La chanson a été enregistrée pour la compilation Songs for Australia, qui présente des chansons d’artistes australiens reprises par des artistes du monde entier au profit d’organisations de secours en Australie à la suite de la crise des incendies de forêt dans le pays. Découvrez-le ci-dessous.

Songs for Australia a été assemblé par la musicienne et compositrice australienne Julia Stone et sorti le 5 mars via BMG. Il comprend des couvertures du National, Damien Rice et Martha Wainwright, entre autres.

Vile s’apprête à entamer une tournée américaine avec Cate Le Bon le mois prochain. L’autobiographie de Nick Cave, Stranger than Kindness, devrait sortir le 23 mars.

