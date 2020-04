Kylie Jenner célèbre l’anniversaire de Travis Scott avec Touching Tribute

Travis Scott fête ses 28 ans aujourd’hui.

En l’honneur du grand jour, Kylie Jenner célèbre le père de Stormi avec un hommage touchant sur Instagram. Le magnat de la beauté a partagé un diaporama de photos de la famille ensemble à la maison et en vacances au fil des ans, dont l’une dans la salle d’accouchement de l’hôpital en attendant l’arrivée de leur fille.

«DADA joyeux anniversaire au papa de l’année! je commence lentement mais sûrement à accepter le fait que la tempête soit la fille d’un papa. mais peu importe », a déclaré Kylie. «Nous sommes allés à moitié sur la grandeur! le petit bébé le plus beau, intelligent, aimant et drôle. le plus beau cadeau.”

Elle a également partagé une douce vidéo de Stormi en train de rire tout en montant à l’arrière du vélo de son père. Une émotionnelle Kylie a ajouté: «ok je pleure. je t’aime pour toujours! @travisscott. ”

Après avoir annoncé leur séparation l’année dernière, le couple se serait réconcilié en mars et resterait des coparents dévoués. Ils ont passé Pâques ensemble au domicile de Kris Jenner à Palm Springs. Travis est également apparu dans la récente vidéo TikTok de Kylie, qui a été tournée par sa collaboration avec Young Thug “OUT WEST”.

Les amis de Travis, dont son collaborateur «Scotts», Kid Cudi, ont également honoré le garçon d’anniversaire. “HAPPY BIRTHDAY TRAV !! ❤️ U MEILLEUR BAISE SOIT RAGIN !! JE T’AIME!!” a tweeté Cudi.

HAPPY BIRTHDAY TRAV !! ❤️ U MEILLEUR BAISE SOIT RAGIN !! JE T’AIME!! – The Chosen One (@KidCudi) 30 avril 2020

Travis a remercié ses fans pour leurs meilleurs voeux, partageant une photo de lui comme un enfant. «Depuis qu’un enfant Laflame voulait juste rageeeeee !!!! Obtenons wilaaayyy aujourd’huiyy !! Je vous aime, les gars », a-t-il dit à ses disciples.

