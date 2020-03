La balle pour mon hydromel «Waking The Demon» de marque Valentine est maintenant disponible

Métalliciens gallois BALLE POUR MA VALENTINE ont collaboré avec Domaine viticole de Lyme Bay sur leur propre hydromel.

“Réveiller le démon” est décrit comme ayant “une riche saveur de miel avec une acidité équilibrée, des notes miellées et un support d’épices douces.”

La boisson alcoolisée la plus ancienne, l’hydromel ou le «vin de miel» est peut-être une boisson au miel fermenté avec de l’eau produite depuis des milliers d’années en Europe, en Afrique et en Asie.

“BALLE POUR MA VALENTINE a commandé un hydromel comme boisson qu’ils aiment et pensent que leurs fans vont aussi adorer “, lit un article sur le “Réveiller le démon” site Internet.

“Réveiller le démon Honey Mead est un ferment de miel, d’eau et d’épices pour créer une boisson onctueuse et riche qui peut être appréciée seule ou mélangée comme base pour des cocktails.

“Comme le Démon, il y a une force cachée ici (14,5% ABV) et à ne pas jouer avec!”

BALLE POUR MA VALENTINEdernier album de, “La gravité”, est sorti en juin 2018. L’effort a été rendu disponible via BALLE POUR MA VALENTINEnouveau label maison, Rechercher et détruire, l’empreinte lancée en 2014 par Spinefarm et société internationale de gestion d’artistes Gestion de l’alimentation brute.



Nous sommes très heureux de lancer cette excellente collaboration avec Lyme Bay Winery. Présentation: Waking The Demon Honey Mead. Bouteilles et t-shirts disponibles à l’achat dès maintenant sur: https://t.co/6XMHKHisTw pic.twitter.com/B16OhSFGy3

– BFMV (@bfmvofficial) 13 mars 2020



Mots clés:

Balle pour ma Valentine

Publié dans:

Nouvelles

COMMENTAIRES

Pour commenter un

BLABBERMOUTH.NET

histoire ou critique, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de

BLABBERMOUTH.NET

et

BLABBERMOUTH.NET

n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui peut enfreindre les lois applicables, utilisez les liens “Signaler à Facebook” et “Marquer comme spam” qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox (@) gmail.com avec les détails pertinents.

BLABBERMOUTH.NET

se réserve le droit de “masquer” les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de “bannir” les utilisateurs qui enfreignent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires masqués apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur “interdit” ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur “interdit” ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).