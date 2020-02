La «basse saison» de Poolside est un disque atmosphérique de jour rafraîchissant

Avec un saxophone doux embrassé par de délicats synthétiseurs appelés “Abandoned Tunnel”, vous invitant à entrer dans votre esprit et dans le monde de Poolside, c’est ainsi que Jeffrey Paradise a décidé de lancer Low Season, son troisième album studio. Le groupe formé dans la chaleur de Los Angeles n’a pas pris plus de quelques secondes pour nous faire savoir qu’une fois de plus, ils nous emmèneront dans un endroit qu’eux seuls savent faire. Un endroit calme, un endroit où tout va bien.

Depuis la formation du groupe en 2010, et ils ont décidé de trouver un son le plus proche possible de la sensation d’être au bord d’une piscine avec rien de plus que le désir de profiter de la vie, ils ont exploré et fait évoluer ce qu’ils ils appellent Discothèque de jour. En basse saison, ils livrent à nouveau cela. Juste ce sentiment d’insouciance absolue.

Pour entrer dans l’environnement précis avec de bons rythmes et des synthétiseurs coupés mais tout aussi mélodiques de la prochaine demi-heure, Poolside nous dit qu’il est temps de voler. “I Feel High” grimpe le rythme pour provoquer la première danse de tout l’album. Contrairement au très apprécié Pacific Standard Time de 16 rouleaux, la basse saison arrive à présenter seulement huit. Mais ne vous y trompez pas, si vous avez déjà appliqué le «moins c’est plus», c’est ici. Cet album a les chansons qu’il doit avoir. Cela ne semble ni trop long ni trop court. C’est assez précis là-bas.

Généralement, quand un groupe pense à changer de son ou à chercher de nouveaux horizons musicaux, sa première vision est de faire quelque chose de complètement différent de tout ce qu’il a fait auparavant. Pour Poolside, ce n’était pas le cas. Alors que son son a toujours été un mélange de pop avec des touches alternatives / indies, avec “Can’t Stop Your Lovin ‘”, ils ont saisi quelque chose qu’ils dominaient déjà et l’ont poussé à l’extrême. Ils ont livré le moment le plus pop de toute leur carrière. Le meilleur: ils l’ont fait tout en conservant leur style.

De la main du Panama, Poolside a réussi son coup. Il a fait cette chanson qui peut-être pour les amateurs de “Fell Alright” ressemble à une formule. Et ils auraient tout à fait raison, mais cela n’enlève rien à la qualité. Le paradis lui-même nous a fièrement dit: “Certainement” Can’t Stop Your Lovin ’” est la chanson la plus pop que j’ai jamais sortie, elle est super collante et je voulais pousser et viser ça. Pour arriver à un endroit où je pourrais être fier de la chanson. J’adore que ce soit si collant. »

Pour transformer l’énergie, mais sans le faire rude, un riff de basse bien marqué arrive pour nous ramener aux rythmes groovy qui nous transportent dans un lieu de soleil et de maillot de bain. «Autour du soleil» nous retournons à la discothèque de jour que nous apprécions tellement. Les tons vifs de la guitare sont décorés autour de la mélodie vocale, le tout confortablement assis sur un rythme rock simple et détendu. L’influence disco des années 70 reste de plus en plus importante, reflétant la sophistication de la musicalité avec la simplicité des émotions capturées dans sa musique.

Sans augmenter le rythme, “Losing Control” est cette chanson qui confirme que tout est là où il doit être. Ici, vous réalisez que la basse saison est un endroit. Celui auquel ils vous emmènent faire flotter leurs synthétiseurs enveloppants, leur guitare opportune et leurs rythmes lents. Celui que vous choisissez mais qui au bord de la piscine vous y maintient.

Avec ses percussions classiques marquées par un conga, la chanson qui donne le nom à l’album démarre en douceur. Accompagné de plats subtils et d’une guitare précise, un bon moment de funk tropical arriverait progressivement. “Low Season” est la chanson instrumentale qui semblait se faire entendre dès le début. Des accords de guitare et de basse infectieux centrent la composante mélodique principale, toujours accompagnés de rythmes simples qui se répètent dans un environnement atmosphérique créant le paysage sonore parfait.

Pour commencer à fermer le disque, “Kinda Lovely” commence à réduire l’énergie. Les sons de plage tropicale, le synthétiseur d’escalade et la merveilleuse ligne de basse créent la combinaison parfaite pour terminer avec une grande chanson d’amour. Une fois de plus avec la participation de Sydney du Panama, ils ont incorporé des voix détendues et diffuses avec le mantra répété “ooh putain, tu es un peu adorable”.

“Sunrise Strategies” termine l’album avec une incroyable aventure audible de 7 minutes. Le morceau commence par 2 guitares acoustiques, une soliste et une mélodique, avant que la guitare électrique ne les atteigne à temps. La chanson continue constamment pendant environ 5 minutes, avec beaucoup d’autres instruments, y compris des sons de synthétiseur électronique presque étranges, des échantillons de flûte et, bien sûr, le saxophone bien-aimé qui nous a présenté au début de l’album.

Vers la fin de la piste, il ralentit complètement, tous les éléments mélodiques étant remplacés par des bruits électroniques et des bruits de vent et d’oiseaux. Un adieu à l’endroit où ils nous ont envoyés. À parts égales relaxantes et presque dystopiques, un mélange de lumière et d’obscurité ferme un grand disque au bord de la piscine.

L’album se termine par une seule note qui s’estompe lentement et calmement, permettant à l’album de rester quelques secondes de plus dans mon esprit. Curieusement, étant un disque assez linéaire, sans beaucoup de changements de rythme ou d’explosions musicales, Jeffrey Paradise parvient à faire un disque atmosphérique qui ne libère pas votre attention. Un que les fans de Poolside vont sûrement aimer et souhaiteraient pouvoir vivre plus longtemps à l’endroit où ils vous transportent.