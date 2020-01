La bassiste Mia Wallace dit qu’elle a été «forcée» de quitter Abbath

Mia Wallace, bassiste pour TRIOMPHE DE LA MORT et NIRYTH, a annoncé son départ de ABBATH, le projet solo de l’ancien IMMORTEL chanteur Abbath.

Wallace a annoncé la sortie de ABBATH dans un article sur les réseaux sociaux plus tôt dans la journée. Elle a écrit: “C’est avec tristesse que j’ai été obligée de me séparer ABBATH.

“Ce fut une période difficile mais exaltante / excitante et je suis fier de ma contribution au «Outstrider» album, les concerts, les vidéos de ‘Harvest Pyre’ et «Hécate» et les visuels et la promotion du groupe en général.

“Pour moi, faire partie de ABBATH était un rêve devenu réalité et je peux dire avec ma main sur mon cœur que j’ai été fidèle à l’équipe et à Abbath lui-même. Tout le monde peut le voir depuis le concert en Argentine où je suis resté sur scène jusqu’à la fin amère. Je ne suis pas toujours d’accord avec certaines autres personnes ABBATH camp et j’ai donné mon avis honnêtement sans colère ni intention négative. Malheureusement, tout le monde ne peut pas accepter cela.

“Je suis déçu qu’aucun de mes anciens collègues ne m’ait contacté dans ce processus, à l’exception de l’appel téléphonique de cinq minutes ABBATHle manager dans lequel on m’a dit que je ne serais plus nécessaire. On m’a dit de ne contacter personne dans le groupe. L’explication de ceci n’avait aucune substance et a juste fait plus de questions et de confusion pour moi. Jusque-là, je préparais la tournée européenne comme on me l’avait dit. J’ai dû annuler d’autres plans et prendre un congé pour la tournée à laquelle j’ai passé beaucoup de temps à me préparer.

“Je suis vraiment reconnaissant pour tout le soutien des fans, des médias, de tous les Saison de brume et collaborateurs de ABBATH! Merci beaucoup! Cela signifie tout pour moi en cette période difficile. Je souhaite également que le meilleur pour Abbath que j’admirerai toujours en tant qu’artiste et le remercie de l’opportunité qu’il m’a donnée. Maintenant, je vais me concentrer sur ma prochaine étape. Plusieurs nouveaux projets très intéressants sont en préparation. Je vous promets que vous n’avez pas entendu le dernier de moi. “

Plus tôt dans le mois, Abbath a publié un message vidéo avant ABBATHtournée européenne, qui a débuté le week-end dernier à Bochum, en Allemagne. Dans le court clip, enregistré le 5 janvier, Abbath – dont le vrai nom est Olve Eikemo – a révélé qu’il était près de deux mois de sobriété à la suite de l’annulation de plusieurs émissions sur ABBATHest le trek de l’automne 2019 en Amérique du Sud.

Fin novembre, Abbath a publié une déclaration disant qu’il luttait contre la toxicomanie et jurait de s’engager dans un programme de rééducation qui l’aiderait à “se nettoyer une fois pour toutes”.

AbbathLa décision d’entrer en cure de désintoxication est venue quelques semaines seulement après ABBATH a joué un concert désastreux de deux chansons à Buenos Aires, en Argentine, ce qui a amené certains fans à demander un remboursement.

ABBATH était en tournée en Amérique du Sud à l’appui de son deuxième album, “Outstrider”, qui a été publié en juillet dernier via Saison de brume.

“Outstrider” marqué ABBATHdeuxième sortie depuis la sortie du frontman de IMMORTEL. La bataille juridique très médiatisée en 2014 sur les droits à la IMMORTEL nom dénoyauté Abbath contre co-fondateur Demonaz (vrai nom: Harald Nævdal) et batteur Horgh (vrai nom: Reidar Horghagen), avec Abbath réclamant la paire abandonnée IMMORTEL après avoir déplacé leur équipement hors de l’espace de répétition du groupe. Les systèmes judiciaires norvégiens en ont décidé autrement et ont accordé IMMORTEL nom à Demonaz.



