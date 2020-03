La biographie d’Ornette Coleman explore le génie du saxophoniste du jazz libre

Ornette Coleman, née le 9 mars 1930, était une saxophoniste alto et compositrice qui est devenue l’une des innovatrices les plus puissantes et les plus controversées de l’histoire du jazz. La renommée a dû sembler très éloignée lorsqu’il a commencé son premier instrument – jouer du kazoo avec des amis et imiter les groupes de swing à la radio. Mais comme le révèle la nouvelle biographie d’Ornette Coleman de Maria Golia, The Territory And The Adventure, le musicien était un artiste engagé dont le travail a modifié le cours de la musique jazz.

“Un génie qui va changer tout le cours du jazz”

Ornette Coleman est née à Fort Worth, au Texas, dans une famille de musiciens. Sa sœur Truvenza était une chanteuse de blues et le guitariste de renom T-Bone Walker était un ami de la famille qui venait jouer du piano chez eux. Il y a cependant eu un début de chagrin dans la vie du jeune musicien. Son père, Randolph, est décédé d’un accident vasculaire cérébral alors que Coleman n’avait que sept ans. Trois ans plus tard, la sœur adolescente du futur musicien Vera est décédée dans un accident de voiture.

Tout cela a forcé Coleman à grandir tôt. Même quand il était à l’école, il travaillait à temps partiel comme cireur de chaussures à l’hôtel Blackstone de Fort Worth. Par la suite, il a été expulsé de l’école secondaire IM Terrell de Fort Worth, soi-disant pour avoir improvisé lors d’une représentation de ‘La bannière étoilée’, bien que ce soit quelque chose qu’il a nié plus tard.

Coleman était un fan de jazz depuis son plus jeune âge – un de ses disques préférés était «Flying Home» du Lionel Hampton Band – et son premier groupe, The Jam Jivers, couvrait des tubes de Louis Jordan. Lorsqu’il a visité New York à l’adolescence, Coleman s’est fait un devoir d’aller voir le trompettiste Dizzy Gillespie en concert.

«Une conception plus récente et plus libre du jazz»

En 1951, Coleman a obtenu sa pause quand il a rejoint le groupe du guitariste Pee Wee Crayton. Il travaillait dur pour améliorer les compétences multi-instrumentales qui le rendraient très compétent en saxophone, trompette et violon. En 1956, l’année de la naissance de son fils, Denardo, Coleman a travaillé avec le trompettiste Don Cherry. À la fin des années 50, il aime passer du temps avec le compositeur et clarinettiste Jimmy Giuffre, star de Verve Records, à la Lenox School Of Jazz dans le Massachusetts, souvent en train de se brouiller jusqu’à ce qu’ils soient épuisés.

Coleman recevait plus de réservations en solo à l’époque, mais sa musique divisait déjà les gens. Le propriétaire du Hillcrest Club à Los Angeles a décrit son séjour de trois semaines comme «avoir une bombe atomique qui se déclenche dans son club tous les soirs». Dans Ornette Coleman: The Territory And The Adventure, Maria Golia cite certaines des premières réactions à la musique de Coleman, qui vont de la description de lui comme “un faux” à des critiques le qualifiant de “génie qui changera tout le cours du jazz”.

John Coltrane est devenu un fan instantané et la paire “irait dans la nuit parler de musique”, a rappelé le bassiste Charlie Haden. Coleman a déclaré qu’il «tentait une percée vers une conception plus récente et plus libre du jazz». Il jouait parfois des sessions informelles et exploratoires avec le pianiste Cecil Taylor et le saxophoniste ténor Albert Ayler.

«Ce sont les idées qui font avancer la civilisation»

L’Europe est devenue un lieu important pour Coleman au milieu des années 60. Après avoir voyagé à Londres et à Paris, il s’est rendu en Suède, où il a enregistré At The «Golden Circle» Stockholm, un album live en deux volumes, avec un trio. Cela a marqué le début du contrat de Coleman avec Blue Note Records.

Dix mois plus tard, le 9 septembre 1966, Coleman était à Van Gelder Studio à Englewood Cliffs, New Jersey, pour enregistrer un autre album, The Empty Foxhole, pour le célèbre label. Coleman avait donné à son fils, Denardo, une batterie à l’âge de six ans, et le garçon, maintenant âgé de dix ans, a joué sur l’album dans le cadre d’un trio qui comprenait également Haden à la basse. “Il était le seul enfant de sa classe à avoir coupé un album pour Blue Note Records pendant ses vacances d’été”, note Golia. Coleman a choisi une de ses propres peintures pour la pochette de l’album et a écrit un poème pour le dos de la pochette qui comprenait la ligne «ce sont les idées qui font avancer la civilisation».

Cependant, l’utilisation de son fils sur l’album n’a pas bien plu à tout le monde dans le monde du jazz. La batteuse acclamée Shelly Manne, avec qui Coleman avait enregistré à la fin des années 50, a suggéré cruellement que Denardo pourrait un jour «faire un bon menuisier».

Coleman a continué à travailler avec Blue Note – enregistrant New York Is Now! et Love Call en 1968 – avant de passer à Impulsion! Records, où il coupe Ornette At 12 et Crisis en 1968 et 1969, respectivement.

“Comment transformer l’émotion en connaissance?”

Il y a beaucoup d’anecdotes fascinantes, d’histoires et de photographies inédites dans le livre de Golia. L’auteur, qui a rencontré Coleman dans sa ville natale de Fort Worth, au centre des arts de la scène Caravan Of Dreams, a décrit le musicien comme «modeste et à la voix douce». Elle a compilé une histoire détaillée et intéressante de sa carrière. Parmi les pépites détaillées figurent son apparition dans Saturday Night Live en avril 1979, comment il a connu l’écrivain William S Burroughs, l’histoire de sa tournée pleine d’action en Afrique, comment il est devenu un peintre réputé et les histoires de ses amitiés avec des célébrités telles que Yoko Ono et Patti Smith.

La révélation peut-être la plus surprenante, cependant, est que Coleman craignait que le sexe n’interfère avec son développement créatif; il a considéré une solution extraordinaire. Après la naissance de Denardo, Ornette avait envisagé l’idée de castration qui, selon lui, pourrait «éliminer tout sentiment sexuel que je pourrais avoir dans mon corps». Il s’est installé sur la circoncision, rapporte Golia.

Coleman a continué d’enregistrer tout au long des années 80 et 90 – réalisant quatre albums, Tone Dialing, Sound Museum: Hidden Man, Sound Museum: Three Women and Colors: Live From Leipzig pour le label Harmolodic / Verve – et a acquis une reconnaissance mondiale pour son travail tardif. Son album de 2006, Sound Grammar, a remporté le prix Pulitzer pour la musique.

Coleman parlait parfois de sa mort imminente comme étant le moment «quand je ferme les yeux». Il est décédé d’une crise cardiaque le 11 juin 2015, à l’âge de 85 ans. Cecil Taylor a joué lors de ses funérailles à Manhattan. «Comment transformer l’émotion en connaissance? C’est ce que j’essaie de faire avec ma corne », a déclaré Coleman. Son influence perdure.

Ornette Coleman: The Territory And The Adventure est maintenant disponible, publié par Reaktion Books. Achetez-le ici.