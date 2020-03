La Black Label Society reporte le reste de la tournée «North American Crusade» avec la notice nécrologique et Lord Dying

Dans le sillage de la pandémie de coronavirus (COVID-19), SOCIÉTÉ D’ÉTIQUETTE NOIRE a reporté le reste de son hiver / printemps 2020 “Croisade nord-américaine” tour avec NÉCROLOGIE et SEIGNEUR MOURANT.

Plus tôt aujourd’hui, SOCIÉTÉ D’ÉTIQUETTE NOIRE chanteur Zakk Wylde a publié la déclaration suivante via les médias sociaux: “Berserkers! Nous reportons le reste de notre «Croisade nord-américaine». Les dates reportées seront annoncées la semaine prochaine, alors veuillez conserver vos billets. Merci à tous ceux qui ont participé aux spectacles et à tous s’il vous plaît restez en sécurité et en bonne santé. Nous vous verrons tous très bientôt! “

Spectacles concernés:

13 mars – Casinos Kewadin – Sault Ste. Marie – Sault Ste. Marie, MI



14 mars – North Star Mohican Casino Resort – Bowler, WI



16 mars – Old Forester’s Paristown Hall – Louisville, KY



17 mars – The Orange Peel – Asheville, Caroline du Nord



19 mars – Mars Music Hall – Huntsville, AL



20 mars – Hard Rock Biloxi – Biloxi, MS



21 mars – The Plant – Dothan, AL



22 mars – Jannus Live – St Petersburg, FL



24 mars – Music Farm – Charleston, SC



25 mars – Georgia Theatre – Athens, GA



27 mars – Manège militaire de la rue Main – Rochester, NY



28 mars – The Webster – Hartford, CT

SOCIÉTÉ D’ÉTIQUETTE NOIRE a passé les deux dernières années en tournée pour soutenir son dixième album complet, “Grimmest Hits”, qui a été publié en janvier 2018 via Entertainment One (eOne).

Le groupe a célébré le 20e anniversaire de son premier album, “Sonic Brew”, l’année dernière.

Zakk a été le guitariste encore et encore pour Ozzy Osbourne depuis 1987, bien qu’il n’apparaisse pas sur le dernier LP du légendaire chanteur de heavy metal, “Homme ordinaire”.

Wylde peut être entendu le 10 Ozzyalbums de, dont “Pas de repos pour les méchants”, “Cesse de pleurer” et “Ozzmosis”. Il a également sorti deux LP solo, 1996 “Livre des Ombres” et 2016 “Livre des ombres II”.

SOCIÉTÉ D’ÉTIQUETTE NOIRE est:

Zakk Wylde – Chant / Guitare



John DeServio – Basse



Dario Lorina – Guitare



Jeff Fabb – Tambours



REPORTÉ



Berserkers! Nous reportons le reste de notre croisade nord-américaine.



Les dates reportées seront …

Publié par Black Label Society le vendredi 13 mars 2020

