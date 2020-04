La CAA réduit les salaires à tous les niveaux – Top Execs Forego Pay

La Creative Artists Agency (CAA) ne licenciera pas d’employés – mais elle réduira la rémunération des cadres. L’approche latte vers le bas commence immédiatement.

Les dirigeants de la CAA, dont Richard Lovett, Bryan Lourd et Kevin Huvane, renonceront complètement à leur salaire de 2020. L’agence détermine des réductions de salaire pouvant aller jusqu’à 50% sur une échelle progressive.

La CAA a officiellement confirmé la stratégie plus tôt dans la journée. «Prendre des décisions de réduction des coûts est toujours un processus réfléchi et délibéré pour nous, jamais plus que dans ces circonstances extraordinaires. Nous mettons en œuvre, entre autres actions, une réduction des salaires parmi les employés à tous les niveaux de l’agence, nos collègues les mieux rémunérés assumant une plus grande responsabilité », a déclaré l’agence.

La CAA a cloué ses agents au début de l’année avant d’éliminer finalement les visiteurs. CAA n’est que la dernière organisation de talents à annoncer de sérieuses mesures de restructuration.

Ailleurs, Paradigm laisse tomber une hache sérieuse, avec des licenciements potentiellement dans les centaines faibles. Cela comprend de gros morceaux dans le département de la musique et des tournées, grâce à une industrie des tournées en direct gelée. La société se bat également contre un procès intenté par un ancien agent de talents qui prétend que le PDG de Paradigm dirigeait l’agence comme une «caisse noire» tout en se livrant à la prostitution. Paradigm met actuellement en place un fonds de secours pour les coronavirus de 1,1 million de dollars pour aider ses agents à traverser la tempête.

La CAA dit qu’elle espère rétablir ses opérations à la normale le plus rapidement possible. Cependant, si la pandémie se poursuit et que les mesures de verrouillage doivent se poursuivre, une nouvelle série de réductions de coûts pourrait être nécessaire.

La pandémie de coronavirus a écrasé les tournées en direct, tout en créant un grave problème pour les agences de talents comme CAA.

De nombreuses sociétés de billetterie, agences de talents et sites ont du mal à survivre car personne ne peut jouer. Les concerts virtuels sont parfaits pour garder le moral, mais cela fait très peu pour ceux qui sont sans travail.

Certaines solutions de contournement prennent forme, les artistes tentant de travailler à domicile. Certains artistes indépendants se tournent vers Twitch comme moyen de subvenir à leurs besoins, bien que d’autres options créatives surgissent quotidiennement. Ailleurs, la Recording Academy a créé un fonds de secours COVID-19 de 2 millions de dollars pour les musiciens touchés, avec une participation sérieuse de l’industrie supplantant les fonds disponibles. Les professionnels admissibles peuvent demander jusqu’à 1 000 $ pour les aider à payer les factures nécessaires.