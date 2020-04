La Californie accepte de modifier les restrictions AB5 pour les musiciens de concert

L’Assemblée législative de Californie et les principales organisations de l’industrie de la musique ont convenu de réviser des parties du projet de loi d’assemblage 5 (AB5), afin de faciliter la collaboration des artistes et des professionnels de l’industrie tout en créant de la nouvelle musique et en jouant.

Ces révisions devraient être mises en œuvre lorsque les législateurs californiens se réuniront à nouveau; plus tôt cette semaine, leur récréation a été prolongée jusqu’au 4 mai en raison de la crise du coronavirus (COVID-19). De plus, il est possible que les changements aient été finalisés (ou convenus plus rapidement qu’ils n’auraient été autrement) en raison de l’impact dévastateur du nouveau coronavirus sur l’économie et l’emploi.

La députée Lorena Gonzalez (D-San Diego), auteur d’AB5, ainsi que le chef de la majorité de l’Assemblée Ian Calderon (D-Whittier), ont négocié les changements avec plusieurs organisations de défense des droits des artistes et représentants de l’industrie.

Selon les conditions des changements, que la Recording Industry Association of America (RIAA), Independent Music Professionals United (IMPU) et d’autres ont acceptées, les musiciens californiens seront à nouveau autorisés à suivre le test d’emploi Borello – et non l’AB5 – lors de la détermination leur situation professionnelle. À son tour, il deviendra plus facile de garantir des opportunités de travail indépendant dans les domaines de l’enregistrement et de l’exécution.

En résumé, AB5 reclasse de nombreux employés de concerts en tant qu’employés traditionnels, apparemment pour leur fournir des avantages renforcés et une protection de l’emploi. Cependant, des professionnels indépendants dans plusieurs secteurs (dont la musique) ont été essentiellement licenciés en raison de la facture, et des centaines de milliers de Californiens ne peuvent pas collaborer et gagner leur vie comme ils le faisaient auparavant.

Outre le retour au statut d’emploi des musiciens de concert (et des professionnels de l’industrie), les changements qui seront bientôt ratifiés réitèrent et précisent le rôle des syndicats dans la défense des intérêts des artistes et des travailleurs de la communauté musicale.

Parlant des exemptions des musiciens nouvellement négociées, Ari Herstand, responsable de Independent Music Professionals United et ancien de Digital Music News, a déclaré: «J’ai eu beaucoup de nuits blanches pour obtenir un soulagement pour les musiciens sous AB5, mais je suis heureux que nous ayons pu parvenir à un accord . En tant qu’auteur-compositeur et auteur de livres, je n’ai jamais pensé que l’une des choses les plus percutantes que j’aurais jamais eu à écrire serait une loi pour l’État de Californie. La vie est parfois drôle. “

D’autres, dont le président-directeur général par intérim de la Recording Academy, Harvey Mason Jr., le PDG de la RIAA, Mitch Glazier, et le membre du conseil d’administration de Music Artists Coalition, Jordan Bromley, ont également publié des déclarations exprimant leur approbation des exemptions.