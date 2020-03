La Californie recommande l’annulation d’événements de plus de 250 personnes

Les fonctionnaires du Département de la santé publique de Californie (CDPH) ont recommandé que les événements impliquant plus de 250 personnes – c’est-à-dire la grande majorité des sorties sportives, des concerts et des festivals de musique – soient reportés jusqu’à ce que la propagation de la pandémie de coronavirus (COVID-19) soit complètement maîtrisée. contrôle.

La recommandation à l’échelle de l’État intervient alors qu’un nombre croissant d’événements à grande échelle, notamment le SXSW d’Austin, Coachella d’Indio et l’Electronic Entertainment Expo (E3) de Los Angeles, sont annulés ou reportés en raison du coronavirus. Certes, ces dernières semaines ont vu plusieurs tournées de concerts, festivals de musique et conventions de l’industrie mises sur la glace en raison des craintes de COVID-19.

En réponse à l’ordonnance de sécurité du CDPH, la MLB serait en train de créer quelque chose d’un plan d’urgence qui permettrait aux matchs d’entraînement du printemps et à la saison régulière de se dérouler principalement comme prévu. Des rapports ont indiqué que ce plan sera détaillé lors d’une conférence de presse vendredi, mais la MLB n’a pas commenté publiquement la question.

Il convient également de noter que l’ordonnance du CDPH recommande des événements publics composés de moins de 250 invités séparant chacun de ces individus de six pieds ou plus. En d’autres termes, les petits rassemblements peuvent être annulés en raison de l’espace limité, si les organisateurs souhaitent se conformer pleinement aux spécifications du CDPH.

La semaine dernière, le gouverneur Gavin Newsom a répondu à la prévalence croissante du COVID-19 en déclarant l’état d’urgence.

À ce jour, la Californie a diagnostiqué le coronavirus sur 177 personnes. Fait important, environ 80 de ces infections seraient dues à des voyages et aucun nouveau cas en Californie n’a été signalé depuis lundi.

Sur le plan international, les gouvernements ont eu plus de mal à contenir le COVID-19. L’Iran a signalé plus de 1 000 nouveaux diagnostics COVID-19 du jour au lendemain, ce qui porte le total général de l’État du Moyen-Orient à plus de 10 000. Et l’Inde, qui a identifié 77 instances nationales de COVID-19, a annoncé qu’elle cesserait de délivrer des visas de tourisme jusqu’au 15 avril.

Cependant, certains titres et développements récents sur les coronavirus se sont révélés relativement positifs. Wuhan, en Chine, d’où l’infection serait originaire, a réussi à réduire son décompte quotidien de nouveaux cas à deux chiffres – un exploit considérable, étant donné que plus de 80000 infections à COVID-19 ont été diagnostiquées dans la ville.

De plus, les 16 hôpitaux temporaires de Wuhan ont été fermés. Malheureusement, il est difficile de vérifier les affirmations du gouvernement chinois, qui s’est fortement engagé à masquer la vérité.